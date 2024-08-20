В Краснодарском крае и Ростовской области лекарства в 2024 году подорожали на 25%

В аптеках Кубани и Ростовской области по итогам шести месяцев 2024 года лекарства подорожали в среднем на 25%

19 августа «Ведомости Юг» со ссылкой на исследовании компание DSM Group сообщили , что за шесть месяцев 2024 года цены на лекарства в Краснодарском крае и Ростовской области повысились на 24,5% и 22,5% соответственно. Стоимость одной упаковки препаратов составила 370,8 рублей на Кубани и 347,9 рублей в соседнем регионе.

Как росли цены с 2016 по 2023 год:

Аналитики отмечают, что в 2023 году цена на лекарства росла значительно медленнее. Тогда за первое полугодие увеличение цены составило 3,5% в Краснодарском крае и около 7% в Ростовской области.

Продажи медикаментов при этом показывает обратную динамику. В Ростовской области в январе-июне 2024-го в аптеках купили 54,5 млн упаковок препаратов. Падение к тому же периоду 2023-го составило 7,4%.

В Краснодарском крае через аптеки продали 82,1 млн упаковок, рост к 2023 году — менее 1%.