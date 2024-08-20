В этнокомплексе станицы Тамань в Краснодарском крае два дня будут кормить арбузами, дынями и фруктами

В Темрюкском районе 24 и 25 августа впервые пройдет праздник кубанских фруктов и бахчевых (6+)

Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 24-25 августа фестиваль кубанских фруктов и бахчевых «Сахарный кавун». Два дня кубанскимих фруктами, арбузами и дынями будут угощать всех желающих.

Также в программе: мастер-классы по карвингу;

шествие казаков и казачек в костюмах фруктов;

реконструкции старинных обрядов;

викторины с розыгрышем призов;

джигитовка;

выступления фольклорных коллективов;

показательные мастер-классы по владению шашкой и арапником. Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.