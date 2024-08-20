В этнокомплексе станицы Тамань в Краснодарском крае два дня будут кормить арбузами, дынями и фруктами

Краснодарский край

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  • © Фото rawpixel.com, Freepik.com
    © Фото rawpixel.com, Freepik.com

В Темрюкском районе 24 и 25 августа впервые пройдет праздник кубанских фруктов и бахчевых (6+)

Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 24-25 августа фестиваль кубанских фруктов и бахчевых «Сахарный кавун». Два дня кубанскимих фруктами, арбузами и дынями будут угощать всех желающих.

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Также в программе:

  • мастер-классы по карвингу;
  • шествие казаков и казачек в костюмах фруктов;
  • реконструкции старинных обрядов;
  • викторины с розыгрышем призов;
  • джигитовка;
  • выступления фольклорных коллективов;
  • показательные мастер-классы по владению шашкой и арапником.

Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.

Как писали Юга.ру, на всесезонном курорте «Эльбрус» 25 августа состоится экологический музыкальный фестиваль-субботник «Чистая гора». Организаторы приглашают всех, кто неравнодушен к проблемам окружающей среды.

Еда отдых Праздники Развлечения Тамань Темрюкский район Фестивали

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В этнокомплексе станицы Тамань в Краснодарском крае два дня будут кормить арбузами, дынями и фруктами
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