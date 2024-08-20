В этнокомплексе станицы Тамань в Краснодарском крае два дня будут кормить арбузами, дынями и фруктами
В Темрюкском районе 24 и 25 августа впервые пройдет праздник кубанских фруктов и бахчевых (6+)
Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 24-25 августа фестиваль кубанских фруктов и бахчевых «Сахарный кавун». Два дня кубанскимих фруктами, арбузами и дынями будут угощать всех желающих.
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Также в программе:
- мастер-классы по карвингу;
- шествие казаков и казачек в костюмах фруктов;
- реконструкции старинных обрядов;
- викторины с розыгрышем призов;
- джигитовка;
- выступления фольклорных коллективов;
- показательные мастер-классы по владению шашкой и арапником.
Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.
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