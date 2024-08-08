Сделать уборку на Эльбрусе и послушать музыку. Рассказываем про фестиваль «Чистая гора» на поляне Азау
На всесезонном курорте «Эльбрус» 25 августа состоится экологический музыкальный фестиваль-субботник «Чистая гора»
Пресс-служба курорта «Эльбрус» в Карачаево-Черкесии анонсировала на 25 августа экологический музыкальный фестиваль «Чистая гора». Организаторы приглашают всех, кто неравнодушен к проблемам окружающей среды.
В программе: мастер-классы по различным направлениям для гостей всех возрастов, ярмарка, дегустация плова и праздничный концерт, хедлайнером которого станут певец Алим Газаев и кавер-группа «Бомбей».
Участие в фестивале бесплатное, нужно только зарегистрироваться и приехать на поляну Азау к 09:00. Волонтерам организуют подъем на склоны Эльбруса на канатной дороге в сопровождении инструкторов и спасателей. Весь необходимый для уборки инвентарь выдадут на месте.
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