Сделать уборку на Эльбрусе и послушать музыку. Рассказываем про фестиваль «Чистая гора» на поляне Азау

Карачаево-Черкесия

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  • Вид на гору Эльбрус © фото Марии Карагёзовой
    Вид на гору Эльбрус © фото Марии Карагёзовой

На всесезонном курорте «Эльбрус» 25 августа состоится экологический музыкальный фестиваль-субботник «Чистая гора»

Пресс-служба курорта «Эльбрус» в Карачаево-Черкесии анонсировала на 25 августа экологический музыкальный фестиваль «Чистая гора». Организаторы приглашают всех, кто неравнодушен к проблемам окружающей среды.

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В программе: мастер-классы по различным направлениям для гостей всех возрастов, ярмарка, дегустация плова и праздничный концерт, хедлайнером которого станут певец Алим Газаев и кавер-группа «Бомбей».

Участие в фестивале бесплатное, нужно только зарегистрироваться и приехать на поляну Азау к 09:00. Волонтерам организуют подъем на склоны Эльбруса на канатной дороге в сопровождении инструкторов и спасателей. Весь необходимый для уборки инвентарь выдадут на месте.

Как писали Юга.ру, энтузиасты из Санкт-Петербурга установили на вершине Эльбруса первый в мире счетчик восхождений. 

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Сделать уборку на Эльбрусе и послушать музыку. Рассказываем про фестиваль «Чистая гора» на поляне Азау
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