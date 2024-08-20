В Японском саду Краснодара научат делать талисман удачи и бумажную куклу

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Краснодарцев приглашают на мастер-классы в Японском саду (14+)

Японский сад Краснодара анонсировал мастер-классы по рукоделию.

Медитации и прирученная природа:

21 августа в 15:30 начнется занятие по созданию японского талисмана омамори. Это символический амулет, приносящий удачу и защищающий от невзгод.

25 августа в 10:00 состоится мастер-класс по изготовлению бумажной куклы. Чиогами-нингë — это традиционная японская марионетка, которую можно использовать в качестве закладки для книг или декора для открыток.

Стоимость участия в одном мастер-классе 2000 рублей. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». 

Приобретение билета дает возможность посетить Японский сад без очереди. QR-код для входа в сад не требуется. Вход по билетам за 60 минут до мероприятия через главные ворота Карамон.

Как писали Юга.ру, в краснодарском Японском саду 24 августа пройдет камерный концерт ансамбля «Нами Цу». Московское трио исполнит романтическую музыку собственного сочинения.

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