В Японском саду Краснодара научат делать талисман удачи и бумажную куклу

Краснодарцев приглашают на мастер-классы в Японском саду (14+)

21 августа в 15:30 начнется занятие по созданию японского талисмана омамори. Это символический амулет, приносящий удачу и защищающий от невзгод.

25 августа в 10:00 состоится мастер-класс по изготовлению бумажной куклы. Чиогами-нингë — это традиционная японская марионетка, которую можно использовать в качестве закладки для книг или декора для открыток.

Стоимость участия в одном мастер-классе 2000 рублей. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий».

Приобретение билета дает возможность посетить Японский сад без очереди. QR-код для входа в сад не требуется. Вход по билетам за 60 минут до мероприятия через главные ворота Карамон.