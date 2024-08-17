В краснодарском Японском саду пройдет камерный концерт

Краснодарский край

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  • Ансамбль «Нами Цу» © Скриншот публикации в телеграм-канале парка «Краснодар», t.me/parkkrd
    Ансамбль «Нами Цу» © Скриншот публикации в телеграм-канале парка «Краснодар», t.me/parkkrd

Московское трио «Нами Цу» выступит 24 августа в Японском саду парка «Краснодар»

Телеграм-канал парка «Краснодар» анонсировал на 24 августа концерт ансамбля «Нами Цу». Это московское трио исполняет романтическую музыку собственного сочинения на разнообразных инструментах, среди которых есть как достаточно обычные для камерных коллективов виолончель, скрипка, гитара, так и экзотика наподобие идиофона, глокеншпиля и поющих чаш. Все трое участников также поют.

Артисты выступят на сцене театра Но. Начало — в 19:30. Стоимость билета — 2200 рублей. На момент публикации оставалось 50 мест. Билет даёт возможнсть без очереди пройтив Японский сад.

Ранее на этой неделе стало известно, во сколько именно раз новый «Парк облаков» будет больше Японского сада.

Концерты Краснодар Музыка парк «Краснодар» Японский сад

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В краснодарском Японском саду пройдет камерный концерт
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