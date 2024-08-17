В краснодарском Японском саду пройдет камерный концерт

Телеграм-канал парка «Краснодар» анонсировал на 24 августа концерт ансамбля «Нами Цу». Это московское трио исполняет романтическую музыку собственного сочинения на разнообразных инструментах, среди которых есть как достаточно обычные для камерных коллективов виолончель, скрипка, гитара, так и экзотика наподобие идиофона, глокеншпиля и поющих чаш. Все трое участников также поют.

Артисты выступят на сцене театра Но. Начало — в 19:30. Стоимость билета — 2200 рублей. На момент публикации оставалось 50 мест. Билет даёт возможнсть без очереди пройтив Японский сад.