В Краснодаре можно будет обменяться ненужной одеждой и аксессуарами на свопе
В краснодарском центре «Пятница» 24 августа пройдут лекция и своп (12+)
Краснодарский центр притяжения «Пятница» анонсировал на 24 августа обмен одеждой и аксессуарами. В начале мероприятия гостей ждёт лекция про свопы и кастом от дизайнера Светланы Эннс. После этого в формате аукциона пройдет обмен вещами.
Читайте также:
«Мы ждём от участников одежду в хорошем состоянии (словно готова отдать подруге) и приведённую в порядок. Какое количество вещей принесёте, такое и сможете забрать с собой», — объяснили организаторы.
Также будет отдельный стол для аксессуаров и различных мелочей. С него можно брать всё без ограничений.
Начало в 14:00. Центр «Пятница» находится по адресу улица Тургенева, 14/1. Предусмотрен организационный взнос 500 рублей с каждого участника.
Как писали Юга.ру, краснодарцев приглашают 22 августа посмотреть и обсудить с психологом фильм «Сансет бульвар» 1950 года.