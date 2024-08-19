В Краснодаре можно будет обменяться ненужной одеждой и аксессуарами на свопе

Краснодарский край

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  • © Фотография freepik с сайта ru.freepik.com
    © Фотография freepik с сайта ru.freepik.com

В краснодарском центре «Пятница» 24 августа пройдут лекция и своп (12+)

Краснодарский центр притяжения «Пятница» анонсировал на 24 августа обмен одеждой и аксессуарами. В начале мероприятия гостей ждёт лекция про свопы и кастом от дизайнера Светланы Эннс. После этого в формате аукциона пройдет обмен вещами.

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«Мы ждём от участников одежду в хорошем состоянии (словно готова отдать подруге) и приведённую в порядок. Какое количество вещей принесёте, такое и сможете забрать с собой», — объяснили организаторы.

Также будет отдельный стол для аксессуаров и различных мелочей. С него можно брать всё без ограничений.

Начало в 14:00. Центр «Пятница» находится по адресу улица Тургенева, 14/1. Предусмотрен организационный взнос 500 рублей с каждого участника.

Как писали Юга.ру, краснодарцев приглашают 22 августа посмотреть и обсудить с психологом фильм «Сансет бульвар» 1950 года.

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В Краснодаре можно будет обменяться ненужной одеждой и аксессуарами на свопе
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