В Краснодаре можно будет обменяться ненужной одеждой и аксессуарами на свопе

В краснодарском центре «Пятница» 24 августа пройдут лекция и своп (12+)

Краснодарский центр притяжения «Пятница» анонсировал на 24 августа обмен одеждой и аксессуарами. В начале мероприятия гостей ждёт лекция про свопы и кастом от дизайнера Светланы Эннс. После этого в формате аукциона пройдет обмен вещами.

«Мы ждём от участников одежду в хорошем состоянии (словно готова отдать подруге) и приведённую в порядок. Какое количество вещей принесёте, такое и сможете забрать с собой», — объяснили организаторы.

Также будет отдельный стол для аксессуаров и различных мелочей. С него можно брать всё без ограничений.

Начало в 14:00. Центр «Пятница» находится по адресу улица Тургенева, 14/1. Предусмотрен организационный взнос 500 рублей с каждого участника.