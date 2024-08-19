Очередная энергоавария. В Анапе жители 13 улиц остались без света

Власти Анапы рассказали об аварийном отключении электричества на курорте

19 августа телеграм-канал «МЦУ Анапа» сообщил об отключении электроэнергии на курорте. Сейчас специалисты устраняют аварию.

Без света остались улицы: Калинина;

Таманская;

Кирова;

Ивана Голубца;

Черноморская;

Протасова;

Ленина;

Шевченко;

Новороссийская;

Тургенева;

Самбурова;

Краснодарская;

Терская. Также сами анапчане рассказали в соцсетях об отключениях на улицах Крымская, Владимирская, Астраханская, Объездная и других. Восстановить электричество жителям планируют к 15:00.