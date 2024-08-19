Очередная энергоавария. В Анапе жители 13 улиц остались без света

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Анапы рассказали об аварийном отключении электричества на курорте

19 августа телеграм-канал «МЦУ Анапа» сообщил об отключении электроэнергии на курорте. Сейчас специалисты устраняют аварию.

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Без света остались улицы: 

  • Калинина;
  • Таманская;
  • Кирова;
  • Ивана Голубца;
  • Черноморская;
  • Протасова;
  • Ленина;
  • Шевченко;
  • Новороссийская;
  • Тургенева;
  • Самбурова;
  • Краснодарская;
  • Терская.

Также сами анапчане рассказали в соцсетях об отключениях на улицах Крымская, Владимирская, Астраханская, Объездная и других.

Восстановить электричество жителям планируют к 15:00.

Напомним, что на территории Краснодарского края 19 и 20 августа ожидается жаркая и сухая погода.

Как писали Юга.ру, 19 августа в Краснодаре более 60 улиц в жару остались без света.

Анапа ЖКХ Происшествия Энергетика

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