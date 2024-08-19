Очередная энергоавария. В Анапе жители 13 улиц остались без света
Власти Анапы рассказали об аварийном отключении электричества на курорте
19 августа телеграм-канал «МЦУ Анапа» сообщил об отключении электроэнергии на курорте. Сейчас специалисты устраняют аварию.
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Без света остались улицы:
- Калинина;
- Таманская;
- Кирова;
- Ивана Голубца;
- Черноморская;
- Протасова;
- Ленина;
- Шевченко;
- Новороссийская;
- Тургенева;
- Самбурова;
- Краснодарская;
- Терская.
Также сами анапчане рассказали в соцсетях об отключениях на улицах Крымская, Владимирская, Астраханская, Объездная и других.
Восстановить электричество жителям планируют к 15:00.
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