В Краснодаре более 60 улиц в жару останутся без света. Рассказываем, где 19 августа отключат электричество

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 19 августа планово отключат электроэнергию более чем на 60 улицах

«Электросети Кубани» в разделе «Предупреждения о плановых отключениях электроэнергии» поделились списком адресов, где в Краснодаре отключат свет 19 августа.

Читайте также:

С 09:00 до 17:00 света не будет на улицах:

  • Осипенко, 125, 128, 141, 143;
  • Осипенко пр., 75, 143–145;
  • Пионерский пр., 32–46, 41–57;
  • Ким, 68–84, 83–101, 143–145,158–166;
  • Рылеева, 85–93, 97–101,102–116, 118–128;
  • Энгельса пр., 1–19, 2–4, 8–14;
  • Бабушкина, 80–90;
  • Энгельса, 128–148, 149–163;
  • Власова, 129–157;
  • Передерия, 112–128, 145–159;
  • Брюсова, 10–16, 13–19;
  • Калинина, 179;
  • Головатого, 129, 130–170;
  • Кропоткина, 71–77, 42–48, 41–47;
  • Воровского, 4–18, 7–11;
  • Хутор Ленина, МТФ-1, 4;
  • Почтовое отделение, 37;
  • Молодежная, 4–34, 3–35, 36, 44;
  • Шоссейная, 1–5, 2–8, 7–19, 10–22;
  • Хуторская, 2–4, 3–5, 7–15;
  • Тупиковая, 1–29, 2–38;
  • Огородная, 1–9, 2–4;
  • Лиственная, 2/6;
  • 1-я Гвардейская, 12/3;
  • Поселок Плодородный, дом 7;
  • Урожайная, 2/2, 18,
  • Яснополянская, 4–18, 9, 13, 15, 22–38, 27–45;
  • Большевистская, 17, 35–73, 40–56, 58–70, 75–127, 72–132, 129–149, 134–174;
  • Розовая, 52;
  • Привокзальная, 35–105;
  • 1 Мая, 344;
  • Дивная, 35–89;
  • Новотитаровская, 47–85, 50–92;
  • Вологодская, 21, 38, 44, 45, 46;
  • Брестская, 64–88, 61–85;
  • Виноградная, 140–142;
  • Грушовая, 252;
  • Апельсиновая, 123–133,124–132;
  • Губкина, 63–85, 87/а, 62–84, 87;
  • Изосимова, 10;
  • Фурманова, 79–99, 118–132;
  • 9 января, 90–114, 129–151;
  • Сербская, 7;
  • Приазовская, 1–17, 2–20;
  • Аграрная, 1–11, 2–18;
  • Профсоюзная, 1–33, 2–34;
  • Лучезарная, 2–36;
  • Мурманская, 1–20;
  • Оренбургская, 1–41, 2, 8–10;
  • Мариупольская, 1, 5–11, 15, 6–12, 20–34,21–37;
  • Хрустальная, 1–36,13–37;
  • Тихая, 223;
  • Североморская, 1–20;
  • Уссурийская, 16–24;
  • Ивановская, 12–18;
  • Геодезическая, 1–7, 10–12, 11–23;
  • Семигорская, 2–8, 10–24.

А с 13:00 до 17:00:

  • Атарбекова, 37;
  • Бершанской, 93–107, 146–168, 172–212, 206;
  • Бородинская, 39–69, 44–90;
  • Карасунская, 88;
  • Ким, 75, 143–145, 158–166;
  • Октябрьская, 70–80, 65–89;
  • Пионерский пр., 32–46, 41–574
  • Яна Полуяна, 34/2, 36, 38, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 57.

Напомним, что в Краснодаре 19 и 20 августа прогнозируют жару в 37 °С. 

Как писали Юга.ру, в июле в Краснодарском крае и Адыгее зафиксировали рекордно высокое потребление электроэнергии.

ЖКХ Краснодар Энергетика

Новости

В очереди к Крымскому мосту скопилось более тысячи автомобилей. На пробку уйдет около двух часов
В Краснодаре более 60 улиц в жару останутся без света. Рассказываем, где 19 августа отключат электричество
В Дагестане археологи нашли восточную посуду XVII века
Погода в Краснодаре: рабочая неделя начнется с жары до 37 °С
В Сочи с 20 августа подорожает проезд в общественном транспорте
На месте старого рынка в Юбилейном микрорайоне Краснодара построят спортплощадку

Лента новостей

Парк водопадов «Менделиха» в Сочи
Сегодня, 11:50 Реклама
Парк водопадов «Менделиха» в Сочи
Как добраться самостоятельно, фото и описание маршрута
Рабочая неделя начнется с жары до 37 °С
Сегодня, 08:35
Рабочая неделя начнется с жары до 37 °С
Погода в Краснодаре
Адреналин и ультраатакующий футбол
Сегодня, 10:44
Адреналин и ультраатакующий футбол
Разбор волевой победы «Краснодара»

Реклама на сайте