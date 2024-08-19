В Краснодаре более 60 улиц в жару останутся без света. Рассказываем, где 19 августа отключат электричество

В Краснодаре 19 августа планово отключат электроэнергию более чем на 60 улицах

«Электросети Кубани» в разделе «Предупреждения о плановых отключениях электроэнергии» поделились списком адресов, где в Краснодаре отключат свет 19 августа.

С 09:00 до 17:00 света не будет на улицах: Осипенко, 125, 128, 141, 143;

Осипенко пр., 75, 143–145;

Пионерский пр., 32–46, 41–57;

Ким, 68–84, 83–101, 143–145,158–166;

Рылеева, 85–93, 97–101,102–116, 118–128;

Энгельса пр., 1–19, 2–4, 8–14;

Бабушкина, 80–90;

Энгельса, 128–148, 149–163;

Власова, 129–157;

Передерия, 112–128, 145–159;

Брюсова, 10–16, 13–19;

Калинина, 179;

Головатого, 129, 130–170;

Кропоткина, 71–77, 42–48, 41–47;

Воровского, 4–18, 7–11;

Хутор Ленина, МТФ-1, 4;

Почтовое отделение, 37;

Молодежная, 4–34, 3–35, 36, 44;

Шоссейная, 1–5, 2–8, 7–19, 10–22;

Хуторская, 2–4, 3–5, 7–15;

Тупиковая, 1–29, 2–38;

Огородная, 1–9, 2–4;

Лиственная, 2/6;

1-я Гвардейская, 12/3;

Поселок Плодородный, дом 7;

Урожайная, 2/2, 18,

Яснополянская, 4–18, 9, 13, 15, 22–38, 27–45;

Большевистская, 17, 35–73, 40–56, 58–70, 75–127, 72–132, 129–149, 134–174;

Розовая, 52;

Привокзальная, 35–105;

1 Мая, 344;

Дивная, 35–89;

Новотитаровская, 47–85, 50–92;

Вологодская, 21, 38, 44, 45, 46;

Брестская, 64–88, 61–85;

Виноградная, 140–142;

Грушовая, 252;

Апельсиновая, 123–133,124–132;

Губкина, 63–85, 87/а, 62–84, 87;

Изосимова, 10;

Фурманова, 79–99, 118–132;

9 января, 90–114, 129–151;

Сербская, 7;

Приазовская, 1–17, 2–20;

Аграрная, 1–11, 2–18;

Профсоюзная, 1–33, 2–34;

Лучезарная, 2–36;

Мурманская, 1–20;

Оренбургская, 1–41, 2, 8–10;

Мариупольская, 1, 5–11, 15, 6–12, 20–34,21–37;

Хрустальная, 1–36,13–37;

Тихая, 223;

Североморская, 1–20;

Уссурийская, 16–24;

Ивановская, 12–18;

Геодезическая, 1–7, 10–12, 11–23;

Семигорская, 2–8, 10–24. А с 13:00 до 17:00: Атарбекова, 37;

Бершанской, 93–107, 146–168, 172–212, 206;

Бородинская, 39–69, 44–90;

Карасунская, 88;

Ким, 75, 143–145, 158–166;

Октябрьская, 70–80, 65–89;

Пионерский пр., 32–46, 41–574

Яна Полуяна, 34/2, 36, 38, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 57. Напомним, что в Краснодаре 19 и 20 августа прогнозируют жару в 37 °С.