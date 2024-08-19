В Краснодаре более 60 улиц в жару останутся без света. Рассказываем, где 19 августа отключат электричество
В Краснодаре 19 августа планово отключат электроэнергию более чем на 60 улицах
«Электросети Кубани» в разделе «Предупреждения о плановых отключениях электроэнергии» поделились списком адресов, где в Краснодаре отключат свет 19 августа.
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С 09:00 до 17:00 света не будет на улицах:
- Осипенко, 125, 128, 141, 143;
- Осипенко пр., 75, 143–145;
- Пионерский пр., 32–46, 41–57;
- Ким, 68–84, 83–101, 143–145,158–166;
- Рылеева, 85–93, 97–101,102–116, 118–128;
- Энгельса пр., 1–19, 2–4, 8–14;
- Бабушкина, 80–90;
- Энгельса, 128–148, 149–163;
- Власова, 129–157;
- Передерия, 112–128, 145–159;
- Брюсова, 10–16, 13–19;
- Калинина, 179;
- Головатого, 129, 130–170;
- Кропоткина, 71–77, 42–48, 41–47;
- Воровского, 4–18, 7–11;
- Хутор Ленина, МТФ-1, 4;
- Почтовое отделение, 37;
- Молодежная, 4–34, 3–35, 36, 44;
- Шоссейная, 1–5, 2–8, 7–19, 10–22;
- Хуторская, 2–4, 3–5, 7–15;
- Тупиковая, 1–29, 2–38;
- Огородная, 1–9, 2–4;
- Лиственная, 2/6;
- 1-я Гвардейская, 12/3;
- Поселок Плодородный, дом 7;
- Урожайная, 2/2, 18,
- Яснополянская, 4–18, 9, 13, 15, 22–38, 27–45;
- Большевистская, 17, 35–73, 40–56, 58–70, 75–127, 72–132, 129–149, 134–174;
- Розовая, 52;
- Привокзальная, 35–105;
- 1 Мая, 344;
- Дивная, 35–89;
- Новотитаровская, 47–85, 50–92;
- Вологодская, 21, 38, 44, 45, 46;
- Брестская, 64–88, 61–85;
- Виноградная, 140–142;
- Грушовая, 252;
- Апельсиновая, 123–133,124–132;
- Губкина, 63–85, 87/а, 62–84, 87;
- Изосимова, 10;
- Фурманова, 79–99, 118–132;
- 9 января, 90–114, 129–151;
- Сербская, 7;
- Приазовская, 1–17, 2–20;
- Аграрная, 1–11, 2–18;
- Профсоюзная, 1–33, 2–34;
- Лучезарная, 2–36;
- Мурманская, 1–20;
- Оренбургская, 1–41, 2, 8–10;
- Мариупольская, 1, 5–11, 15, 6–12, 20–34,21–37;
- Хрустальная, 1–36,13–37;
- Тихая, 223;
- Североморская, 1–20;
- Уссурийская, 16–24;
- Ивановская, 12–18;
- Геодезическая, 1–7, 10–12, 11–23;
- Семигорская, 2–8, 10–24.
А с 13:00 до 17:00:
- Атарбекова, 37;
- Бершанской, 93–107, 146–168, 172–212, 206;
- Бородинская, 39–69, 44–90;
- Карасунская, 88;
- Ким, 75, 143–145, 158–166;
- Октябрьская, 70–80, 65–89;
- Пионерский пр., 32–46, 41–574
- Яна Полуяна, 34/2, 36, 38, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 57.
Напомним, что в Краснодаре 19 и 20 августа прогнозируют жару в 37 °С.
Как писали Юга.ру, в июле в Краснодарском крае и Адыгее зафиксировали рекордно высокое потребление электроэнергии.
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