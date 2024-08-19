Погода в Краснодаре: рабочая неделя начнется с жары до 37 °С

Синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что Краснодарский край в начале недели останется во власти антициклона, при котором характерна солнечная и сухая погода. Температурные показатели превысят климатические рамки.

По данным Краснодарского ЦГМС, на Кубани в понедельник и вторник, 19 и 20 августа, ожидается небольшая облачность, без осадков.



Температура воздуха в регионе ночью 17-22 °С, а днем 33-38 °С. В горах ночью 10-15 °С, днем 22-27 °С.

На Черноморском побережье 19 и 20 августа также без осадков. Ночью местами небольшой ветер 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 21-26 °С, днем 30-36 °С.



В Краснодаре в понедельник и вторник днем будет жарко — 37 °С. Однако ночные температуры 19 и 20 августа опустятся до 17 °С.