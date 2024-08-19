Погода в Краснодаре: рабочая неделя начнется с жары до 37 °С

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В начале рабочей недели в Краснодарском крае прогнозируют жаркую и сухую погоду

Синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что Краснодарский край в начале недели останется во власти антициклона, при котором характерна солнечная и сухая погода. Температурные показатели превысят климатические рамки.

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По данным Краснодарского ЦГМС, на Кубани в понедельник и вторник, 19 и 20 августа, ожидается небольшая облачность, без осадков. 

Температура воздуха в регионе ночью 17-22 °С, а днем 33-38 °С. В горах ночью 10-15 °С, днем 22-27 °С.

На Черноморском побережье 19 и 20 августа также без осадков. Ночью местами небольшой ветер 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 21-26 °С, днем 30-36 °С.

В Краснодаре в понедельник и вторник днем будет жарко — 37 °С. Однако ночные температуры 19 и 20 августа опустятся до 17 °С.

Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края 19 августа смогут увидеть в небе «Осетровую луну».

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