В Краснодаре прошел турнир по фиджитал-баскетболу

17 августа в краснодарском «Баскет-Холле» определили, кто будет представлять ЮФО и СКФО на чемпионате России по фиджитал-баскетолу

Главная арена краснодарского «Баскет-Холла» приняла 17 августа весьма необычный турнир — межрегиональный отборочный раунд чемпионата России по фиджитал-баскетболу.

Фиджитал-спорт — это общее название дисциплин, где команды соревнуются в двоеборье, совмещая «физикал» (реальный спорт) и «диджитал» (тот же самый спорт в виде компьютерной игры). Так, матч по фиджитал-баскетболу начинается с того, что соперники играют на приставке в NBA 2K до 17 набранных очков, а потом доигрывают с того же счета на настоящей площадке в формате «два на два» еще 10 минут (или до тех пор, пока одна из команд не наберет 32 очка). Другие примеры подобных видов спорта — фиджитал-футбол, фиджитал-тактическая стрельба (Counter Strike плюс лазертаг).

В Краснодаре соревнования по фиджитал-баскетболу прошли в двух категориях: среди юношей 2011/12 годов рождения и среди взрослых, которые определяли, кто будет представлять на чемпионате России ЮФО, СКФО и примкнувшую к ним Белгородскую область.

Краснодар был представлен двумя командами, в одну из которых вошли профессиональные баскетболисты — игроки выступающего в Единой молодежной лиге ВТБ «Локомотива-Кубань-2», в другую — юниоры из «Локо-2008». Эти команды заняли, соответственно, третье и четвертое места — в полуфиналах их соперникам удавалось создать достаточный отрыв при игре на приставке.

А победителем стал «Феникс» из Ростова-на-Дону, выигрывавший в финале у белгородского «Пегаса» со счетом 32:23.

Следующее мероприятие, которое проведет Федерация фиджитал спорта Краснодарского края, намечено на середину октября — это будет турнир по Dota 2 в Сочи с призовым фондом пять миллионов рублей (в киберспорте это соответствует уровню «тир-3»). На чемпионат хотят пригласить 15 зарубежных команд.