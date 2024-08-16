Дорожную карту кубанского Приазовья подготовят осенью 2024 года

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вице-губернатор Кубани рассказал о подготовке дорожной карты кубанского Приазовья

15 августа вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель в интервью «РБК Краснодар» сообщил, что дорожную карту кубанского Приазовья подготовят в сентябре-октябре 2024 года. После этого ее планируют реализовать.

Тургеневский мост, Музыкальный и Восточный подъезд:

Стратегию развития пяти приазовских районов разрабатывают с мая 2024 года. Планировалось, что краевые власти предоставят ее к 1 сентября 2024 года.

По словам вице-губернатора, основными направлениями в развитии приазовских районов Кубани станут курорты и пищевая переработка.

«Основными станут два направления. Первое — это курорты. Сегодня из общего туристического потока в 18,6 млн человек на Азовское побережье приходится около 5%. В масштабах края это статистическая погрешность. Здесь нужны большие проекты, прорабатывается комплексное создание курортной инфраструктуры на Азовском побережье», — рассказал Руппель.

Он также отметил, что в северной части Краснодарского края выращивают много сельскохозяйственных культур, но там слабо развита переработка:

«В этих стратегических направлениях мы сегодня двигаемся, ведем работу по площадкам и по инвесторам, которые туда готовы заходить. В Щербиновском районе уже договорились о строительстве консервного завода».

Чиновник заявил и о важности обеспечения будущих инвесторов инфраструктурой, которая на сегодня остается слаборазвитой в приазовских районах Кубани. ЖКХ на этих территориях также изношено. 

Напомним, что проект первого этапа трассы в обход Адлера проходит госэкспертизу.

Как писали Юга.ру, трассу между Сочи и курортом «Архыз» могут построить до 2034 года.

Азовское море Благоустройство Дороги Инфраструктура Курорты и туризм Сельское хозяйство Строительство Транспорт Чиновники Щербиновский район Экономика

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