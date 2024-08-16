Дорожную карту кубанского Приазовья подготовят осенью 2024 года

Стратегию развития пяти приазовских районов разрабатывают с мая 2024 года. Планировалось, что краевые власти предоставят ее к 1 сентября 2024 года.

По словам вице-губернатора, основными направлениями в развитии приазовских районов Кубани станут курорты и пищевая переработка.



«Основными станут два направления. Первое — это курорты. Сегодня из общего туристического потока в 18,6 млн человек на Азовское побережье приходится около 5%. В масштабах края это статистическая погрешность. Здесь нужны большие проекты, прорабатывается комплексное создание курортной инфраструктуры на Азовском побережье», — рассказал Руппель.



Он также отметил, что в северной части Краснодарского края выращивают много сельскохозяйственных культур, но там слабо развита переработка:



«В этих стратегических направлениях мы сегодня двигаемся, ведем работу по площадкам и по инвесторам, которые туда готовы заходить. В Щербиновском районе уже договорились о строительстве консервного завода».



Чиновник заявил и о важности обеспечения будущих инвесторов инфраструктурой, которая на сегодня остается слаборазвитой в приазовских районах Кубани. ЖКХ на этих территориях также изношено.