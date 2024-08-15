На курортах Темрюкского района скорость мобильного интернета выросла до 125 Мбит/с

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Краснодарский край

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  • Море © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Море © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жители и туристы населенных пунктов на берегах Черного и Азовского морей теперь могут пользоваться мобильным интернетом МегаФона на скорости до 125 Мбит/с

Установка нового и модернизация существующего оборудования позволили расширили зону покрытия сетью 4G⁄LTE.

Изменения коснулись жителей и гостей станиц Тамань, Старотитаровская, Голубицкая, поселков Береговой, Юбилейный, Прогресс, Веселовка, Приозерный, За Родину и хутора Белый Краснодарского края.

Контент в этих локациях теперь загружается быстрее, а использовать его одновременно может большее число абонентов.

После установки новых базовых станций абоненты МегаФона стали потреблять на 15% больше трафика ежедневно. Все они за час могут скачивать 26 фильмов, общаться по видеосвязи без задержек сигнала, учиться или работать удалённо.

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«Современные цифровые сервисы способствуют развитию местности и привлекают путешественников. Темрюкский район славится историческими, природными и гастрономическими местами притяжения туристов. Согласно обезличенным данным, поездки сюда в этом году выбирают на 30% больше гостей в сравнении с аналогичным периодом прошлого. Традиционно встречаем как визитеров из столицы и соседних регионов, так и из отдаленных — Тюменской и Свердловской областей, Башкирии, Татарстана, Югры и Ямала», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.

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