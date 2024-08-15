На курортах Темрюкского района скорость мобильного интернета выросла до 125 Мбит/с

Жители и туристы населенных пунктов на берегах Черного и Азовского морей теперь могут пользоваться мобильным интернетом МегаФона на скорости до 125 Мбит/с

Изменения коснулись жителей и гостей станиц Тамань, Старотитаровская, Голубицкая, поселков Береговой, Юбилейный, Прогресс, Веселовка, Приозерный, За Родину и хутора Белый Краснодарского края.

Контент в этих локациях теперь загружается быстрее, а использовать его одновременно может большее число абонентов.

После установки новых базовых станций абоненты МегаФона стали потреблять на 15% больше трафика ежедневно. Все они за час могут скачивать 26 фильмов, общаться по видеосвязи без задержек сигнала, учиться или работать удалённо.