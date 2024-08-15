Вместо YouTube: блогеры из Краснодарского края выложили 30 тысяч видео на новой платформе NUUM
Краснодар вошел в тройку российских регионов по количеству пользователей видеоплатформы NUUM
15 августа пресс-служба видеоплатформы NUUM, сообщила, что с начала года площадка привлекла более 250 000 кубанских пользователей. Сервис совмещает функции YouTube, TikTok и Twitch и позволяет выкладывать вертикальные и горизонтальные видео.
Краснодарский край занял третье место в России по количеству монетизированных блогов в NUUM. Кубанские блогеры загрузили более 30 тысяч видеороликов с начала года, уступив только пользователям из Москвы и Санкт-Петербурга.
Чаще всего жители региона загружали на платформу видео с животными (16%), контент на темы юмора (14%) и гейминга (9%).
Как писали Юга.ру, Краснодар занял второе место в России по количеству пользователей VPN.