Вместо YouTube: блогеры из Краснодарского края выложили 30 тысяч видео на новой платформе NUUM

Краснодарский край

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  • © Фото serhii_bobyk, ru.freepik.com
    © Фото serhii_bobyk, ru.freepik.com

Краснодар вошел в тройку российских регионов по количеству пользователей видеоплатформы NUUM

15 августа пресс-служба видеоплатформы NUUM, сообщила, что с начала года площадка привлекла более 250 000 кубанских пользователей. Сервис совмещает функции YouTube, TikTok и Twitch и позволяет выкладывать вертикальные и горизонтальные видео.

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Краснодарский край занял третье место в России по количеству монетизированных блогов в NUUM. Кубанские блогеры загрузили более 30 тысяч видеороликов с начала года, уступив только пользователям из Москвы и Санкт-Петербурга.

Чаще всего жители региона загружали на платформу видео с животными (16%), контент на темы юмора (14%) и гейминга (9%).

Как писали Юга.ру, Краснодар занял второе место в России по количеству пользователей VPN.

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