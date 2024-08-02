Краснодарский край занял третье место в РФ по жалобам на сбои в работе YouTube

Жители Краснодарского края второй день жалуются на сбой работы YouTube. Проблемы есть и в браузере, и в мобильных приложениях

1 и 2 августа сервис Downradar зафиксировал в России массовые сбои в работе видеохостинга YouTube. Сообщения о сбоях стали поступать в ночь с 31 июля на 1 августа, но продолжаются и сегодня, 2 августа.



Пользователи жалуются на ухудшение качества картинки и медленную загрузку видеороликов, у некоторых людей платформа полностью не запускается. Проблемы есть и в браузере, и в мобильных приложениях.

Читатели и сотрудники Юга.ру также рассказали, что без обхода блокировки YouTube работает очень медленно или не загружает видео совсем.