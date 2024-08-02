Краснодарский край занял третье место в РФ по жалобам на сбои в работе YouTube
Жители Краснодарского края второй день жалуются на сбой работы YouTube. Проблемы есть и в браузере, и в мобильных приложениях
1 и 2 августа сервис Downradar зафиксировал в России массовые сбои в работе видеохостинга YouTube. Сообщения о сбоях стали поступать в ночь с 31 июля на 1 августа, но продолжаются и сегодня, 2 августа.
Пользователи жалуются на ухудшение качества картинки и медленную загрузку видеороликов, у некоторых людей платформа полностью не запускается. Проблемы есть и в браузере, и в мобильных приложениях.
Читатели и сотрудники Юга.ру также рассказали, что без обхода блокировки YouTube работает очень медленно или не загружает видео совсем.
В России говорили о блокировке VPN-сервисов весной 2024 года:
По данным Downradar, 2 августа больше всего сообщений о сбоях YouTube поступило из Москвы и Московской области — 20%, второе место занимает Санкт-Петербург и Ленинградская область — 10%, на третьей строчке — Краснодарский край и Крым — по 4%.
Популярные комментарии пользователей сервиса:
- «Не воспроизводится видео — постоянно грузится, но при перемотке кадры видны»;
- «Черный экран, видео постоянно грузится, включаться не хочет»;
- «Ютуб вообще не работает»;
- «Черный экран и бесконечно вращающийся индикатор»;
12 июля «Ростелеком» сообщил о возможном замедлении работы YouTube в России. В компании объяснили, что снижение скорости связано с устаревшим оборудованием Google.
25 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн предупредил о замедлении работы сервиса на 70%, отметив, что это «вынужденный шаг» против иностранного ресурса. Буквально на следующий день политик сообщил, что замедление видеосервиса связано с действиями Google.
1 августа «Коммерсантъ» опубликовала комментарий Google. В компании отметили, что сбои в России «не являются результатом каких-либо технических проблем» с их стороны.
Как писали Юга.ру, Краснодар занял второе место в России по количеству пользователей VPN.