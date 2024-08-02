Краснодарский край занял третье место в РФ по жалобам на сбои в работе YouTube

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жители Краснодарского края второй день жалуются на сбой работы YouTube. Проблемы есть и в браузере, и в мобильных приложениях

1 и 2 августа сервис Downradar зафиксировал в России массовые сбои в работе видеохостинга YouTube. Сообщения о сбоях стали поступать в ночь с 31 июля на 1 августа, но продолжаются и сегодня, 2 августа.

Пользователи жалуются на ухудшение качества картинки и медленную загрузку видеороликов, у некоторых людей платформа полностью не запускается. Проблемы есть и в браузере, и в мобильных приложениях.

Читатели и сотрудники Юга.ру также рассказали, что без обхода блокировки YouTube работает очень медленно или не загружает видео совсем.

В России говорили о блокировке VPN-сервисов весной 2024 года:

По данным Downradar, 2 августа больше всего сообщений о сбоях YouTube поступило из Москвы и Московской области — 20%, второе место занимает Санкт-Петербург и Ленинградская область — 10%, на третьей строчке — Краснодарский край и Крым — по 4%.

Популярные комментарии пользователей сервиса:

  • «Не воспроизводится видео — постоянно грузится, но при перемотке кадры видны»;
  • «Черный экран, видео постоянно грузится, включаться не хочет»;
  • «Ютуб вообще не работает»;
  • «Черный экран и бесконечно вращающийся индикатор»;
  • © Скриншот с сайта downdetector.su/youtube
    © Скриншот с сайта downdetector.su/youtube

12 июля «Ростелеком» сообщил о возможном замедлении работы YouTube в России. В компании объяснили, что снижение скорости связано с устаревшим оборудованием Google.

25 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн предупредил о замедлении работы сервиса на 70%, отметив, что это «вынужденный шаг» против иностранного ресурса. Буквально на следующий день политик сообщил, что замедление видеосервиса связано с действиями Google. 

1 августа «Коммерсантъ» опубликовала комментарий Google. В компании отметили, что сбои в России «не являются результатом каких-либо технических проблем» с их стороны.

Как писали Юга.ру, Краснодар занял второе место в России по количеству пользователей VPN.

видео Интернет Краснодар Роскомнадзор Связь

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