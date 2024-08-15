В порту Тамань построят приватную сеть связи для морских терминалов ОТЭКО

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

До конца 2024 года на территории морских терминалов ОТЭКО в порту Тамань (поселок Волна Темрюкского района) появится сеть защищенных базовых станций

15 августа пресс-служба МТС сообщила, что построит в поселке Волна Темрюкского района выделенную сеть Private LTE для для одного из крупнейших нефтеналивных терминалов России — Таманского перегрузочного комплекса нефти и нефтепродуктов, входящего в «ОТЭКО».

До конца года на территории морских терминалов ОТЭКО в порту Тамань разместят сеть базовых станций LTE и ядро выделенной сети, рассчитанное на 5300 абонентов. 

Приватная линия связи обеспечит безопасные передачу трафика и интеграцию цифровых сервисов в ИТ-структуру компании. 

В 2021-м Тамани запустили самую мощную в России линию погрузки угля:

Новая сетевая инфраструктура в порту также поможет автоматизировать процессы производства, внедрить телеметрию и решения удаленного управления транспортом и погрузо-разгрузочными работами, а также обеспечит передачу видеоинформации от стационарных и мобильных видеокамер на диспетчерский пульт.

В марте 2023 года Юга.ру писали, что Правительство РФ утвердило план строительства перевалочного комплекса в Тамани. В апреле власти Кубани выделили землю под объект. А в сентябре того же года кабмин одобрил соглашение о создании железнодорожных подходов к порту «Тамань».

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