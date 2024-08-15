В порту Тамань построят приватную сеть связи для морских терминалов ОТЭКО

До конца 2024 года на территории морских терминалов ОТЭКО в порту Тамань (поселок Волна Темрюкского района) появится сеть защищенных базовых станций

15 августа пресс-служба МТС сообщила, что построит в поселке Волна Темрюкского района выделенную сеть Private LTE для для одного из крупнейших нефтеналивных терминалов России — Таманского перегрузочного комплекса нефти и нефтепродуктов, входящего в «ОТЭКО».

До конца года на территории морских терминалов ОТЭКО в порту Тамань разместят сеть базовых станций LTE и ядро выделенной сети, рассчитанное на 5300 абонентов.

Приватная линия связи обеспечит безопасные передачу трафика и интеграцию цифровых сервисов в ИТ-структуру компании.

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Новая сетевая инфраструктура в порту также поможет автоматизировать процессы производства, внедрить телеметрию и решения удаленного управления транспортом и погрузо-разгрузочными работами, а также обеспечит передачу видеоинформации от стационарных и мобильных видеокамер на диспетчерский пульт.