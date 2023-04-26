Власти Кубани выделили землю для строительства перевалочного комплекса аммиака в Тамани

Согласно распоряжению, назначение изменили трем участкам с кадастровыми номерами 23:30:0601014:2, 23:30:0601000:40, 23:36:0601000:3007. Их общая площадь составляет 16,1 га. В документе сказано, что категорию землям изменили для размещения на них перевалочного комплекса аммиака и минеральных удобрений мощностью 5 млн тонн в год.

Ранее Юга.ру рассказывали, что завод хотят построить в морпорту Тамани. Сообщалось, что его площадь составит 10 га.Строить его будет компания «Тольяттиазот» (ПАО «ТОАЗ»). Первую очередь хотят ввести в эксплуатацию уже в 2023 году. В 2024-2025 годах будут идти работы над второй очередью.

Комплекс будет предназначен для приема аммиака из железнодорожных цистерн, его временного хранения в изотермических хранилищах и отгрузки в морские суда.