К терминалам порта «Тамань» построят железнодорожные подходы. Подрядчика выбрали без торгов

Правительство РФ одобрило заключение концессионного соглашения с ООО «Таманская железнодорожная компания». Компанию выбрали без торгов, а договор будет действовать 50 лет. Распоряжение опубликовали на портале правовых актов.

По соглашению компания должна будет построить железнодорожные подходы к терминалу порта «Тамань». Работы будут идти в два этапа. Предполагается, что через 50 лет соглашение можно будет продлить. Проект профинансирует Минтранс РФ за счет бюджетных средств.

«Целями реализации концессионного соглашения являются создание новой инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования на Таманском полуострове и обеспечение железнодорожного сообщения морских терминалов по перевалке продукции агропромышленного комплекса с сетью железных дорог общего пользования», — сказано в документе.

Федеральному агентству железнодорожного транспорта поручили в 20-дневный срок подготовить и согласовать проект концессионного соглашения с Минтрансом, Минфином и Минэкономразвития. Отмечается, что железнодорожные подходы не предусматривают пассажирские перевозки.

Как писали Юга.ру, весной 2023 года Правительство РФ утвердило план мероприятий по строительству перевалочного комплекса аммиака и минеральных удобрений в морпорту Тамани. Таким решение недовольны местные жители. Они считают, что новое химическое производство ухудшит экологию и называют проект «бомбой замедленного действия».