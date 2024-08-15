На Авито заработали мультиадреса: в одном объявлении можно указать до 10 точек продаж

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Пользователи Авито в Краснодарском крае могут увидеть до 10 магазинов продавца в одном объявлении

У многих продавцов на Авито есть несколько точек продаж в одном городе. Раньше, чтобы рассказать об этом, им приходилось создавать дубликаты объявлений (дополнительные публикации с тем же товаром). Как объясняет директор по продукту в Авито Иван Зимин, такие объявления «не отличались эффективностью и ухудшали опыт покупателей».

Нововведение позволит указать в объявлении до 10 адресов магазинов и точек продаж в одном городе — достаточно создать одну публикацию и добавить туда все локации. Опция доступна пользователям тарифа с оплатой за целевые действия. 

Продать товар, найти уточку, снять квартиру:

Мультиадреса уже работают в тестовом режиме в категориях «Запчасти», «Мебель», «Ремонт и строительство» в Краснодарском крае, Башкортостане, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областях. Покупатели при поиске товаров из этих категорий увидят все адреса из объявления, а первым отобразится ближайший к пользователю адрес. По итогам теста Авито решит, расширять ли географию опции.

Как добавить в объявление несколько адресов?

Перейти в объявление и в поле «Адреса магазинов и точек продаж» нажать «Добавить адрес» — набрав его в строке поиска или указав место на карте.

Те, кто подключил Авито Доставку, должны выбрать один адрес отправления товаров, т.к. это влияет на стоимость и срок доставки, которые покупатель увидит при заказе.

  • © Скриншот с сайта avito.ru
    © Скриншот с сайта avito.ru

Поиск учитывает все адреса и показывает объявление в результатах по ближайшему радиусу, району и метро, а также по всему городу. Когда покупатель откроет объявление, он сможет посмотреть ближайший к нему адрес магазина или точки продаж. А если адресов несколько, то он увидит их на карте и сможет выбрать наиболее удобный.

«Для продавцов новая функция дает возможность как сократить время на подачу объявлений по разным адресам, так и увеличить окупаемость своего бюджета на продвижение. Что касается покупателя, то он выиграет от более разнообразной выдачи и возможности увидеть в одном объявлении все доступные точки продаж», — отмечает Иван Зимин.

Как писали Юга.ру, ранее на Авито появилась возможность размещать видеоролики длительностью до 3 минут без предварительной загрузки на внешние видеохостинги.

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