Паука задержали в Новороссийске. Лидера «Коррозии металла» подозревают в оплате фальшивыми деньгами

13 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщил , что в Новороссийске продавец магазина обратился в полицию. Он заявил, что 58-летний мужчина попытался расплатиться купюрой, которая вызывает сомнение в подлинности.

«В процессе разбирательства мужчина грубо выражался нецензурной бранью, размахивал руками, приставал к гражданам. В связи с жалобами задержанного на плохое самочувствие он был сопровожден в медучреждение для осмотра врача, после чего доставлен в отдел полиции центрального района», — сообщили в ведомстве.

Полицейские составили в отношении Троицкого протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назначил ему штраф. Банкноту изъяли для проведения экспертизы.