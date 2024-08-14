Паука задержали в Новороссийске. Лидера «Коррозии металла» подозревают в оплате фальшивыми деньгами
Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий оказался в полиции из-за скандала в магазине
13 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщил, что в Новороссийске продавец магазина обратился в полицию. Он заявил, что 58-летний мужчина попытался расплатиться купюрой, которая вызывает сомнение в подлинности.
Подозреваемым оказался лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий. Музыкант приехал с новым проектом «Паук оркестр».
Синий пришелец:
«В процессе разбирательства мужчина грубо выражался нецензурной бранью, размахивал руками, приставал к гражданам. В связи с жалобами задержанного на плохое самочувствие он был сопровожден в медучреждение для осмотра врача, после чего доставлен в отдел полиции центрального района», — сообщили в ведомстве.
Полицейские составили в отношении Троицкого протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назначил ему штраф. Банкноту изъяли для проведения экспертизы.
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