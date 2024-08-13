В Новороссийске заметили медведя. Жителей просят не ходить по лесам
Жителей и гостей Новороссийска предупредили о появлении в лесах медведя
12 августа заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков сообщил, что в лесах города заметили медведя. Хищника зафиксировала фотоловушка.
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Медведя неоднократно замечали работники перевалочного комплекса «Шесхарис» вблизи электрической подстанции Пенайской, а также в районе станции Неберджаевской.
Городское управление по делам ГО и ЧС просит местных жителей и туристов не ходить по лесам Мархотского хребта, пока хищника не поймают и не вывезут на территорию заповедника.
Меры предосторожности, которые необходимо соблюдать:
- не ходить в лес в одиночестве;
- носить с собой нож или сигнальный огонь;
- передвигаться по лесу с колокольчиком или другим громким предметом.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске на диком пляже между Лиманчиком и Южной Озереевкой выловили необычную синюю медузу. Биолог предположил, что она приплыла из Атлантического океана.