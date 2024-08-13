В Новороссийске заметили медведя. Жителей просят не ходить по лесам

Жителей и гостей Новороссийска предупредили о появлении в лесах медведя

12 августа заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков сообщил , что в лесах города заметили медведя. Хищника зафиксировала фотоловушка.

Медведя неоднократно замечали работники перевалочного комплекса «Шесхарис» вблизи электрической подстанции Пенайской, а также в районе станции Неберджаевской.

Городское управление по делам ГО и ЧС просит местных жителей и туристов не ходить по лесам Мархотского хребта, пока хищника не поймают и не вывезут на территорию заповедника.

Меры предосторожности, которые необходимо соблюдать: