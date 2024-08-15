Скетинг, футбол, борьба. Музей им. Фелицына пригласил на бесплатную лекцию о спорте в Екатеринодаре

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Встречу проведет кандидат исторических наук Анна Крюкова. Вход свободный (12+)

Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 17 августа лекцию «Спортивный Екатеринодар: скетинг, футбол, борьба и не только». Участникам расскажут о появлении в городе катания на коньках и роликах, лаун-тенниса, футбола, гимнастики и борьбы, их организации и отношении к ним горожан.

Исповедь хулигана:

Лекцию проведёт старший научный сотрудник научно-методического отдела музея, кандидат исторических наук Анна Крюкова.

Встреча начнется в 11:00 по адресу улица Гимназическая, 67. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по телефону +7 (861) 267-30-26.

Как писали Юга.ру, краснодарский детский книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 17 августа лекцию «Секреты переработки». Встречу для детей 7-10 лет проведет спикер от экоцентра «Чистая среда».

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Скетинг, футбол, борьба. Музей им. Фелицына пригласил на бесплатную лекцию о спорте в Екатеринодаре
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