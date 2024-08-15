Скетинг, футбол, борьба. Музей им. Фелицына пригласил на бесплатную лекцию о спорте в Екатеринодаре
Встречу проведет кандидат исторических наук Анна Крюкова. Вход свободный (12+)
Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 17 августа лекцию «Спортивный Екатеринодар: скетинг, футбол, борьба и не только». Участникам расскажут о появлении в городе катания на коньках и роликах, лаун-тенниса, футбола, гимнастики и борьбы, их организации и отношении к ним горожан.
Исповедь хулигана:
Лекцию проведёт старший научный сотрудник научно-методического отдела музея, кандидат исторических наук Анна Крюкова.
Встреча начнется в 11:00 по адресу улица Гимназическая, 67. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по телефону +7 (861) 267-30-26.
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