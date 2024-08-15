Скетинг, футбол, борьба. Музей им. Фелицына пригласил на бесплатную лекцию о спорте в Екатеринодаре

Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 17 августа лекцию «Спортивный Екатеринодар: скетинг, футбол, борьба и не только». Участникам расскажут о появлении в городе катания на коньках и роликах, лаун-тенниса, футбола, гимнастики и борьбы, их организации и отношении к ним горожан.