Краснодарцев приглашают на экологическую лекцию «Секреты переработки»

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

17 августа детский книжный магазин «Бабушка-ракета» проведет экологическую встречу (7+)

Краснодарский детский книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 17 августа лекцию «Секреты переработки». Встречу для детей 7-10 лет проведет спикер от экоцентра «Чистая среда».

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Программа:

  • почему мусор — плохо;
  • что такое переработка и зачем нужна;
  • переработка пластиковой бутылки;
  • виды вторсырья;
  • что делают из вторсырья;
  • как бережно относиться к вещам и природе.

Начало в 11:30 по адресу улица Коммунаров, 58. Стоимость участия 400 рублей. Количество мест ограничено, необходима предварительная запись по телефону +7 (918) 696-60-06.

Как писали Юга.ру, краснодарский антикнижный клуб «Не читал, но обсуждаю» проведет две встречи, на которых соберет деньги и книги в поддержку магазина «Чарли». 

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Краснодарцев приглашают на экологическую лекцию «Секреты переработки»
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