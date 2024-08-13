Краснодарцев приглашают на экологическую лекцию «Секреты переработки»

17 августа детский книжный магазин «Бабушка-ракета» проведет экологическую встречу (7+)

Краснодарский детский книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 17 августа лекцию «Секреты переработки». Встречу для детей 7-10 лет проведет спикер от экоцентра «Чистая среда».

Программа: почему мусор — плохо;

что такое переработка и зачем нужна;

переработка пластиковой бутылки;

виды вторсырья;

что делают из вторсырья;

как бережно относиться к вещам и природе. Начало в 11:30 по адресу улица Коммунаров, 58. Стоимость участия 400 рублей. Количество мест ограничено, необходима предварительная запись по телефону +7 (918) 696-60-06.