В Краснодаре учителя получат по 1 млн рублей при покупке квартиры. Узнали подробности новой программы поддержки педагогов

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Краснодарский край

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  • Новоселье в Любимово © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Новоселье в Любимово © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Группа компаний «ИНСИТИ» и администрация Краснодара запустили проект поддержки педагогов: учителя могут купить квартиру со скидкой 8% и дополнительно получить 1 млн рублей

По условиям акции, педагоги могут купить жилье в многоквартирных домах в микрорайонах «Любимово», «Новая Елизаветка» и «Образцово» со скидкой 8% от застройщика ГК «ИНСИТИ» и получить 1 млн рублей от городской администрации.

Важно: в акции не участвуют таунхаусы и индивидуальные жилые дома в микрорайоне «Новая Елизаветка». Скидка от ГК «ИНСИТИ» по программе поддержки учителей (8%) не суммируется с другими акциями застройщика. 

Воспользоваться предложением могут педагоги, заключившие трудовой договор с муниципальным общеобразовательным учреждением Краснодара.

Подробнее о микрорайонах:

«Мы рады объявить о запуске нашей совместной с администрацией города программы поддержки учителей. Наша цель — сделать переезд и покупку жилья в Краснодаре максимально комфортными и доступными для каждого педагога. Присоединяйтесь к нам и получите возможность жить в современном и удобном районе, где все необходимое находится рядом. Даже ваша работа!», — отмечает директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин.

От администрации города участники акции получат:

  • социальную выплату для улучшения жилищных условий — 1 млн рублей;
  • компенсацию платежа по ипотеке — 20 000 рублей;
  • 50 000 рублей однократно — участники очных туров профессиональных конкурсов;
  • 25 000 рублей единовременно — молодые педагоги.

Узнать подробности об акции можно по телефону: 8(861)298-26-84.

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