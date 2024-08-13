Группа компаний «ИНСИТИ» и администрация Краснодара запустили проект поддержки педагогов: учителя могут купить квартиру со скидкой 8% и дополнительно получить 1 млн рублей

По условиям акции, педагоги могут купить жилье в многоквартирных домах в микрорайонах «Любимово», «Новая Елизаветка» и «Образцово» со скидкой 8% от застройщика ГК «ИНСИТИ» и получить 1 млн рублей от городской администрации.

Важно: в акции не участвуют таунхаусы и индивидуальные жилые дома в микрорайоне «Новая Елизаветка». Скидка от ГК «ИНСИТИ» по программе поддержки учителей (8%) не суммируется с другими акциями застройщика.

Воспользоваться предложением могут педагоги, заключившие трудовой договор с муниципальным общеобразовательным учреждением Краснодара.