Цена по классу обслуживания. РЖД объяснили билеты из Анапы от 80 тыс. рублей

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Тарифы на железнодорожные перевозки в России в 2024 году выросли на 10,75%

Предыстория: 6 августа анапские туристы пожаловались, что не могут вернуться домой на поезде из-за высоких цен на билеты — более 70 тыс. рублей с человека. 

7 августа в дело вмешалась транспортная прокуратура. Она организовало проверку соблюдения прав пассажиров и запустила «горячую линию».

9 августа Ассоциация туроператоров России посоветовала отдыхающим, оставшимся в Анапе, добираться на машине до Сочи или автобусом до Москвы.

13 августа «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу РЖД сообщила, что цена на билеты из Анапы в регионы России соответствует классу обслуживания.

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«80-90 тысяч — это билеты с пересадками в вагоны СВ и люкс. Варианты при запросе подбираются автоматически из того, что вообще имеется в продаже. А пассажир может самостоятельно выбрать из всего набора вариантов», — пояснили в РЖД.

В России ФАС регулирует стоимость билетов только в плацкартные, общие и сидячие вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования. Тарифы в купе, СВ и люкс, а также вагоны с сидячими местами скоростных поездов перевозчик может устанавливать без оглядки на ведомство.

В официальном комментарии компании говорится, что в 2024 году тарифы проиндексированы на 10,75%.

Как писали Юга.ру, пляжи Анапы, Новороссийска и Геленджика стали самыми перегруженными. 

Анапа Деньги Курорты и туризм Поезда РЖД Транспорт

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