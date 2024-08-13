В Краснодаре за неделю до всероссийского старта покажут сатирический триллер «Идеальный лжец»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Идеальный лжец» © Скриншот видео с Rutube-канала «Смотри Трейлер»
    Кадр из трейлера к фильму «Идеальный лжец» © Скриншот видео с Rutube-канала «Смотри Трейлер»

Краснодарский кинотеатр «Каро 8» приглашает на предпремьерный показ фильма «Идеальный лжец» (18+)

Краснодарский кинотеатр «Каро 8» анонсировал предпремьерный показ сатирического триллера «Идеальный лжец». Прокатная компании «Про:Взгляд» продемонстрирует ленту за неделю до всероссийского старта.

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Действие происходит во время пандемии испанки [испанка, или испанский грипп, — болезнь, которая в 1918-20-х годах поразила до 30% населения Земли — Юга.ру] 1919 года в США. Лента рассказывает о человеке, который шаг за шагом разрушает идеальную жизнь влиятельного американского журналиста.

Остин Старк и Джозеф Шуман выступили режиссерами ленты. Главные роли исполнили Питер Сарсгаард, Билли Магнуссен и Сара Гадон.

Фильм впервые показали на Венецианском фестивале в секции «Дни авторов». Изображенный в картине публицист Эптон Синклер реально существовал. Он был звездой разоблачительной журналистики. По роману Синклера «Нефть» сняли одноименный оскароносный фильм.

Начало показа в 19:00. Кинотеатр «Каро 8» находится по адресу улица Головатого, 313.

Как писали Юга.ру, киноклуб «Монитора» анонсировал на 14 августа в Краснодаре специальный показ японской анимации «Синяя тюрьма: Блю Лок. Эпизод Наги». 

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