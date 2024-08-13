В Краснодаре за неделю до всероссийского старта покажут сатирический триллер «Идеальный лжец»
Краснодарский кинотеатр «Каро 8» приглашает на предпремьерный показ фильма «Идеальный лжец» (18+)
Краснодарский кинотеатр «Каро 8» анонсировал предпремьерный показ сатирического триллера «Идеальный лжец». Прокатная компании «Про:Взгляд» продемонстрирует ленту за неделю до всероссийского старта.
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