Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с экспертом аниме «Синяя тюрьма»

Киноклуб «Монитора» анонсировал на 14 августа в Краснодаре специальный показ японской анимации «Синяя тюрьма: Блю Лок. Эпизод Наги». Его можно будет посмотреть на большом экране в кинотеатре «Монитор на Красной Площади» в дубляже от Flarrow Films.

Ученик старшей школы Сэйсиро Наги за всё брался лениво, пока Рэо Микагэ не заметил его талант. Наги начал заниматься футболом и однажды получил приглашение поучаствовать в проекте «Синяя тюрьма». Там его ждут встречи с лучшими нападающими Японии.

Начало показа в 19:30. После просмотра фильма состоится обсуждение ленты с исследователем анимации, автором телеграм-канала «Аниматик» Владом Балабановым.