Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с экспертом аниме «Синяя тюрьма»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре 14 августа покажут анимационный фильм «Синяя тюрьма: Блю Лок. Эпизод Наги» (16+)

Киноклуб «Монитора» анонсировал на 14 августа в Краснодаре специальный показ японской анимации «Синяя тюрьма: Блю Лок. Эпизод Наги». Его можно будет посмотреть на большом экране в кинотеатре «Монитор на Красной Площади» в дубляже от Flarrow Films.

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Ученик старшей школы Сэйсиро Наги за всё брался лениво, пока Рэо Микагэ не заметил его талант. Наги начал заниматься футболом и однажды получил приглашение поучаствовать в проекте «Синяя тюрьма». Там его ждут встречи с лучшими нападающими Японии.

Начало показа в 19:30. После просмотра фильма состоится обсуждение ленты с исследователем анимации, автором телеграм-канала «Аниматик» Владом Балабановым.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 20 августа состоится специальный показ нового фильма «Ворон». Зрители обсудят его со стилистом Ириной Дурлештер.

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