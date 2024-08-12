В Краснодарском крае перед Крымским мостом образовалась двухчасовая пробка
В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани и Керчи образовались пробки из сотни автомобилей
12 августа телеграм-канал оперативного штаба Крыма сообщил, что по состоянию на 12:00 в очереди к мосту со стороны Тамани находились 630 машин. Время ожидания составляет более двух часов.
Отмечается, что со стороны Керчи находились 300 автомобилей, а водителям приходится стоять в пробке около часа.
По данным сервиса «Яндекс Карты», затор на трассе Новороссийск — Керчь со стороны Тамани растянулся на 11 километров — от 130 до 141 километра трассы А-290.
Как писали Юга.ру, новая дорога, по словам губернатора Кубани, сократит путь от Краснодара до Крымского моста до двух часов.