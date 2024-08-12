В Краснодарском крае перед Крымским мостом образовалась двухчасовая пробка

Краснодарский край, Крым

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  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани и Керчи образовались пробки из сотни автомобилей

12 августа телеграм-канал оперативного штаба Крыма сообщил, что по состоянию на 12:00 в очереди к мосту со стороны Тамани находились 630 машин. Время ожидания составляет более двух часов.

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Отмечается, что со стороны Керчи находились 300 автомобилей, а водителям приходится стоять в пробке около часа.

По данным сервиса «Яндекс Карты», затор на трассе Новороссийск — Керчь со стороны Тамани растянулся на 11 километров — от 130 до 141 километра трассы А-290.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Как писали Юга.ру, новая дорога, по словам губернатора Кубани, сократит путь от Краснодара до Крымского моста до двух часов.

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