В Краснодарском крае перед Крымским мостом образовалась двухчасовая пробка

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани и Керчи образовались пробки из сотни автомобилей

12 августа телеграм-канал оперативного штаба Крыма сообщил, что по состоянию на 12:00 в очереди к мосту со стороны Тамани находились 630 машин. Время ожидания составляет более двух часов.

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Отмечается, что со стороны Керчи находились 300 автомобилей, а водителям приходится стоять в пробке около часа. По данным сервиса «Яндекс Карты», затор на трассе Новороссийск — Керчь со стороны Тамани растянулся на 11 километров — от 130 до 141 километра трассы А-290.

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