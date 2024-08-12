Погода в Краснодарском крае: в начале недели температура воздуха снизится

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 12-14 августа

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 12 августа в регионе будет переменная облачность, днем и вечером в юго-восточных предгорных районах и горах местами кратковременный дождь с грозой. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12-14 м/с, днем в отдельных районах — до 15-17 м/с.

На Азовском побережье температура воздуха ночью 18-23 °С, днем 28-33 °С, на Азовском побережье 25-30 °С. В горах ночью 8-13 °С, днем 18-23 °С.