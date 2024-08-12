Погода в Краснодарском крае: в начале недели температура воздуха снизится
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 12-14 августа
Краснодарский ЦГМС сообщил, что 12 августа в регионе будет переменная облачность, днем и вечером в юго-восточных предгорных районах и горах местами кратковременный дождь с грозой. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12-14 м/с, днем в отдельных районах — до 15-17 м/с.
На Азовском побережье температура воздуха ночью 18-23 °С, днем 28-33 °С, на Азовском побережье 25-30 °С. В горах ночью 8-13 °С, днем 18-23 °С.
Читайте также:
На Черноморском побережье 12 августа переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 °С, днем 29-34 °С.
13 и 14 августа в регионе прогнозируют переменную облачность. 13 августа будет без существенных осадков, 14 августа возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12-14 м/с, днем и вечером в отдельных районах — до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 °С, днем 26-31 °С. В горах ночью 8-13 °С, днем 18-23 °С.
На Черноморском побережье переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер 6-11 м/с, днем порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, днем 27-32 °С.
Как писали Юга.ру, Роскачество рассказало, как экстремальная жара в Краснодарском крае повлияла на урожай винограда.