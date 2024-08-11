В Краснодарском крае увеличили выплату для новых контрактников до 1,9 млн рублей
В Краснодарском крае новым контрактникам в четвертый раз с начала года увеличили сумму выплаты
9 августа администрация Краснодара сообщила, что в регионе единовременная выплата для заключивших контракт с Минобороны составит до 1,85 млн рублей. Мера поддержки вступила в силу 10 августа.
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Что входит в эту сумму:
- 1,2 млн рублей — региональная выплата;
- 250 тыс. рублей — муниципальная выплата от районов;
- 400 тыс. рублей — выплата от Минобороны.
Это уже четвертый раз с начала 2024 года, когда власти Краснодаркого края увеличивают региональную выплату для контрактников. В конце января её подняли с 200 до 300 тыс. рублей, в середине февраля — до 500 тыс. рублей и в начале апреля — до 1 млн рублей.
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