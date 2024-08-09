В Краснодарском крае горит мусорный полигон. Жители задыхаются от едкого дыма

На полигоне в поселке Каменном Тихорецкого района несколько недель горит и тлеет мусор. На ситуацию отреагировала прокуратура Краснодарского края

8 августа в телеграм-канале «ЧП Краснодар» появилось видео, на котором жители поселка Каменного Тихорецкого района жалуются на законсервированную свалку, которая периодически горит и тлеет с 26 июля.

Люди говорят, что обращались в местную администрацию, но чиновники ничего не предприняли. На многочисленных фото и видео видны столбы дыма и смог.

«Существовать здесь невозможно, задыхаемся. Мы уже не знаем, куда обращаться. Люди доведенеы до такого состояния, что готовы нарушать законы», — говорит мужчина на видео.

В краевой прокуратуре заявили, что открытый огонь на полигоне уже потушили, «наблюдаются отдельные очаги пламени», также «происходит тление нижних слоев мусора». Ведомство проверит деятельность подрядчика, который отвечал за хранение мусора на свалке.