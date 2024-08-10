В Сочи запустят 26 новых автобусов на экологичном топливе
Мэрия Сочи рассказала о 26 новых автобусных маршрутах, которые выйдут на городские улицы
8 августа пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что в ближайшие месяцы на курорте запустят 26 автобусов на газомоторном топливе. Новый транспорт будет курсировать по маршрутам №7 «Клуб «Строитель» — станция Мацеста» и №87 «ЗСМ — улица Бытха».
В Краснодаре появится новый автобусный маршрут:
Экоавтобусы оборудованы:
- системой климат-контроля;
- валидаторами для бескондукторной оплаты проезда;
- системой подсчета пассажиропотока;
- поручнями и платформами для подъема детских колясок и инвалидных кресел.
В салоне на медиапанелях будут появляться названия остановок.
Напомним, что с 1 июня автобусы Сочи перешли на летнее расписание. Они курсируют по городу до 23:00, а между Сочи и Адлером — до полуночи. В Лазаревском районе запустили дополнительные маршруты №67 и №78.
Также с 1 июля на курорте работает круглосуточный автобус №105А. Транспорт ходит по маршруту «Аэропорт — Сочи».
Как писали Юга.ру, в Сочи в курортный сезон цены на такси выросли на 30%.