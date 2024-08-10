В Сочи запустят 26 новых автобусов на экологичном топливе

8 августа пресс-служба мэрии Сочи сообщила , что в ближайшие месяцы на курорте запустят 26 автобусов на газомоторном топливе. Новый транспорт будет курсировать по маршрутам №7 «Клуб «Строитель» — станция Мацеста» и №87 «ЗСМ — улица Бытха».

Экоавтобусы оборудованы:

системой климат-контроля;

валидаторами для бескондукторной оплаты проезда;

системой подсчета пассажиропотока;

поручнями и платформами для подъема детских колясок и инвалидных кресел.

В салоне на медиапанелях будут появляться названия остановок.



Напомним, что с 1 июня автобусы Сочи перешли на летнее расписание. Они курсируют по городу до 23:00, а между Сочи и Адлером — до полуночи. В Лазаревском районе запустили дополнительные маршруты №67 и №78.



Также с 1 июля на курорте работает круглосуточный автобус №105А. Транспорт ходит по маршруту «Аэропорт — Сочи».