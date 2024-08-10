В Сочи запустят 26 новых автобусов на экологичном топливе

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Сочи Андрея Прошунина
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Сочи Андрея Прошунина

Мэрия Сочи рассказала о 26 новых автобусных маршрутах, которые выйдут на городские улицы

8 августа пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что в ближайшие месяцы на курорте запустят 26 автобусов на газомоторном топливе. Новый транспорт будет курсировать по маршрутам №7 «Клуб «Строитель» — станция Мацеста» и №87 «ЗСМ — улица Бытха».

В Краснодаре появится новый автобусный маршрут:

Экоавтобусы оборудованы:

  • системой климат-контроля;
  • валидаторами для бескондукторной оплаты проезда;
  • системой подсчета пассажиропотока;
  • поручнями и платформами для подъема детских колясок и инвалидных кресел.

В салоне на медиапанелях будут появляться названия остановок.

Напомним, что с 1 июня автобусы Сочи перешли на летнее расписание. Они курсируют по городу до 23:00, а между Сочи и Адлером — до полуночи. В Лазаревском районе запустили дополнительные маршруты №67 и №78.

Также с 1 июля на курорте работает круглосуточный автобус №105А. Транспорт ходит по маршруту «Аэропорт — Сочи».

Как писали Юга.ру, в Сочи в курортный сезон цены на такси выросли на 30%.

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