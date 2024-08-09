В Краснодаре в кино покажут спектакль «Женитьба Фигаро» с Сергеем Лазаревым

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Монитор» - сеть кинотеатров»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Монитор» - сеть кинотеатров»

В Краснодаре 25 августа состоится кинопоказ в рамках арт-проекта «Волшебные вечера» (12+)

Краснодарская сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 25 августа показ спектакля «Женитьба Фигаро» в рамках арт-проекта «Волшебные вечера». Главную роль исполнил певец Сергей Лазарев.

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Спектакль поставил режиссер Евгений Писарев для Московского драматического театра имени Пушкина. В основе лежит пьеса Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Все события разворачиваются в течение одного дня в поместье графа Альмавивы. Слуга Фигаро хочет жениться на Сюзанне — горничной графини Розины. Свадьбе пытаются помешать экономка Марселина и сам граф.

Как писали Юга.ру, краснодаркий центр притяжения и интеллектуального досуга «Пятница» сообщил о создании клуба любителей сериалов. Первая встреча пройдет 12 августа, участники обсудят «Тела» и «Олененка».

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