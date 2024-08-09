В Краснодаре в кино покажут спектакль «Женитьба Фигаро» с Сергеем Лазаревым
В Краснодаре 25 августа состоится кинопоказ в рамках арт-проекта «Волшебные вечера» (12+)
Краснодарская сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 25 августа показ спектакля «Женитьба Фигаро» в рамках арт-проекта «Волшебные вечера». Главную роль исполнил певец Сергей Лазарев.
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