Макбет, Босх, Фигаро. Краснодарцев приглашают на «Волшебные вечера»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре в августе будут показывать постановки всемирно известных театров и кинематографистов в рамках арт-проекта «Волшебные вечера» (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера». На большом экране в августе покажут два спектакля, балет, оперу и документальный фильм.

Камерный хор, оркестр и ансамбль народных инструментов:

Расписание кинопоказов:

  • 2 августа — спектакль «Буря» (16+), Шекспировский театр «Глобус» (Лондон);
  • 11 августа — опера «Макбет» (16+), Зальцбургский фестиваль (Австрия);
  • 16 августа — документальный фильм «Босх: Сад сновидений» (18+);
  • 25 августа — спектакль «Женитьба Фигаро» (12+), Московский драматический театр им. Пушкина (Россия);
  • 30 августа — балет «Пер Гюнт» (16+), Венская государственная опера (Австрия).

Узнать подробности можно на сайте.

Как писали Юга.ру, краснодарский «Один театр» откроет в августе новый сезон спектаклем «Параллели».

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