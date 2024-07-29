Макбет, Босх, Фигаро. Краснодарцев приглашают на «Волшебные вечера»
В Краснодаре в августе будут показывать постановки всемирно известных театров и кинематографистов в рамках арт-проекта «Волшебные вечера» (18+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера». На большом экране в августе покажут два спектакля, балет, оперу и документальный фильм.
Камерный хор, оркестр и ансамбль народных инструментов:
Расписание кинопоказов:
- 2 августа — спектакль «Буря» (16+), Шекспировский театр «Глобус» (Лондон);
- 11 августа — опера «Макбет» (16+), Зальцбургский фестиваль (Австрия);
- 16 августа — документальный фильм «Босх: Сад сновидений» (18+);
- 25 августа — спектакль «Женитьба Фигаро» (12+), Московский драматический театр им. Пушкина (Россия);
- 30 августа — балет «Пер Гюнт» (16+), Венская государственная опера (Австрия).
Узнать подробности можно на сайте.
Как писали Юга.ру, краснодарский «Один театр» откроет в августе новый сезон спектаклем «Параллели».
23 июля, 17:42За деньги — Фемида!
Госпошлины за обращение в суд вырастут в десятки раз: обзор скандального законопроекта