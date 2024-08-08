YouTube замедлился или перестал работать совсем у части россиян, при этом число пользователей растет. Что происходит с видеохостингом

Россияне снова пожаловались на массовые сбои в работе YouTube. Краснодарский край держится на третьем месте в РФ по количеству жалоб

8 августа россияне пожаловались на сбой в работе YouTube — у некоторых пользователей платформа полностью не открывается, причем как в браузере, так и в мобильных приложениях. По данным сервиса «Сбой.РФ», 8 августа больше всего сообщений о сбоях YouTube поступило из Москвы — 22%, второе место занимает Санкт-Петербург — 8%, на третьей строчке — Краснодарский край — 5%. Сервис Downradar сообщает, что чаще всего жалуются на неработающий официальный сайт видеохостинга — 76% пользователей.

© Скриншот с сайта сервиса Downradar https://downdetector.su/youtube

Вчера ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил изданию Business FM, что, по его мнению, замедление YouTube остановят в ближайшие дни. «Источники сообщают о том, что идет обсуждение, что надо убирать замедление. Официально ни чиновники, ни кто-либо другой не заявлял о том, что в России блокировка или замедление YouTube идет. При этом реакция общества достаточно негативная. Со вчерашнего вечера включили накрутку ботов во всех социальных сетях, что якобы стройными рядами российские граждане голосуют за блокировки, что неправда». Муртазин также отметил, что за последние три дня резко выросло количество загрузок средств обхода блокировок разного типа, «в том числе продвинутых, которые на сегодняшний день Роскомнадзор не умеет блокировать вообще».

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По данным статистики Mediascope, растет и количество пользователей YouTube, пишет РБК. За неделю с 22 по 28 июля сервисом хотя бы раз в день воспользовались 82,5 млн человек, а с 29 июля по 4 августа — более 82,6 млн. Число пользователей выросло на 100 тысяч. За аналогичный период в 2023 году было 81,47 млн посетителей.