В этнокомплексе станицы Тамань в Краснодарском крае два дня будут кормить борщом

Краснодарский край

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  • © Фото Kamran Aydinov с сайта ru.freepik.com
    © Фото Kamran Aydinov с сайта ru.freepik.com

В Темрюкском районе 10-11 августа пройдет гастрономический праздник борща (6+)

Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 10-11 августа фестиваль борща. Два дня супом будут угощать всех желающих.

Также в программе:

  • реконструкция старинного обряда «Сватовство»;
  • песенные зарисовки «Посиделки станичных казачек»;
  • представления этнографического кукольного театра «Казачьи байки»;
  • викторины с розыгрышем призов;
  • показательные мастер-классы по владению шашкой и арапником.

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Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.

Ранее в туристическом комплексе прошли гастрономические фестивали рыбы, картофеля и окрошки.

Как писали Юга.ру, на пляже Благовещенской косы под Анапой с 6 по 8 сентября состоится музыкально-спортивный фестиваль «Компас».

Еда отдых Развлечения Тамань Темрюкский район Фестивали

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