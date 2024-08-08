В этнокомплексе станицы Тамань в Краснодарском крае два дня будут кормить борщом

В Темрюкском районе 10-11 августа пройдет гастрономический праздник борща (6+)

Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 10-11 августа фестиваль борща. Два дня супом будут угощать всех желающих. Также в программе: реконструкция старинного обряда «Сватовство»;

песенные зарисовки «Посиделки станичных казачек»;

представления этнографического кукольного театра «Казачьи байки»;

викторины с розыгрышем призов;

показательные мастер-классы по владению шашкой и арапником.

Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте. Ранее в туристическом комплексе прошли гастрономические фестивали рыбы, картофеля и окрошки.