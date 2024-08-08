В этнокомплексе станицы Тамань в Краснодарском крае два дня будут кормить борщом
В Темрюкском районе 10-11 августа пройдет гастрономический праздник борща (6+)
Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 10-11 августа фестиваль борща. Два дня супом будут угощать всех желающих.
Также в программе:
- реконструкция старинного обряда «Сватовство»;
- песенные зарисовки «Посиделки станичных казачек»;
- представления этнографического кукольного театра «Казачьи байки»;
- викторины с розыгрышем призов;
- показательные мастер-классы по владению шашкой и арапником.
Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.
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