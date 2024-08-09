Краснодарцев приглашают на интерактивную лекцию «Живые куклы»
Участников ждёт исследование истории театра кукол, знакомство с его видами и различными типами марионеток (6+)
Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 11 августа интерактивную лекцию «Живые куклы». Участникам расскажут об истории театра кукол, познакомят с его видами и различными типами марионеток.
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Кроме того, каждый сможет примерить на себя роль артиста-кукловода. Интерактивная лекция состоится в зале выставки «Куклы. Семейные реликвии».
Встреча пройдет в 12:00 по адресу улица Гимназическая, 67. Запись по телефону +7 (861) 267-16-21.
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