Краснодарцев приглашают на интерактивную лекцию «Живые куклы»

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Alexas_Fotos сайта pixabay.com
    © Фото пользователя Alexas_Fotos сайта pixabay.com

Участников ждёт исследование истории театра кукол, знакомство с его видами и различными типами марионеток (6+)

Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 11 августа интерактивную лекцию «Живые куклы». Участникам расскажут об истории театра кукол, познакомят с его видами и различными типами марионеток.

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Кроме того, каждый сможет примерить на себя роль артиста-кукловода. Интерактивная лекция состоится в зале выставки «Куклы. Семейные реликвии».

Встреча пройдет в 12:00 по адресу улица Гимназическая, 67. Запись по телефону +7 (861) 267-16-21.

Как писали Юга.ру, искусствовед Марина Тевзадзе анонсировала на 11 августа в Краснодаре лекцию «Импрессионизм. Событие, определившее развитие цивилизации».

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