Кинопоказы в краснодарском «Одном театре» будут проходить до конца сентября

В программе кинопоказов известные картины для взрослых и мультфильмы для детей. После просмотра проходит обсуждение с ведущим (18+)

Кофейня «Тепло» сообщила Юга.ру о продолжении кинопоказов в «Одном театре». Зрителям показывают известные картины и мультфильмы для детей. После просмотра можно остаться на обсуждение с ведущим и другими зрителями.

Расписание кинопоказов на август и сентябрь:



3 августа в 17:00 — «Полночь в Париже», в 20:00 — «Резня»;

12 августа в 20:00 — «Август»;

19 августа в 20:00 — «Мех: воображаемый портрет Дианы Арбус»;

26 августа в 20:00 — вечер короткометражных фильмов «У каждого свое кино»;

2 сентября в 20:00 — «Мама» (18+);

9 сентября в 20:00 — «Выживут только любовники»;

16 сентября в 20:00 — вечер короткометражных фильмов «Человеческий голос», «Невероятная»;

23 сентября в 20:00 — «Воспоминания об убийстве» (18+);

30 сентября в 20:00 — «Фаворитка» (18+).

Билеты на кинопоказы стоят 500 рублей. Запись по телефону: 8 (900) 260 0826. «Один театр» находится по адресу: улица Коммунаров, 268В.