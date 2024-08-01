Кинопоказы в краснодарском «Одном театре» будут проходить до конца сентября

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В программе кинопоказов известные картины для взрослых и мультфильмы для детей. После просмотра проходит обсуждение с ведущим (18+)

Кофейня «Тепло» сообщила Юга.ру о продолжении кинопоказов в «Одном театре». Зрителям показывают известные картины и мультфильмы для детей. 

После просмотра можно остаться на обсуждение с ведущим и другими зрителями.

Киновселенная Marvel:

Расписание кинопоказов на август и сентябрь:

  • 3 августа в 17:00 — «Полночь в Париже», в 20:00 — «Резня»;  
  • 12 августа в 20:00 — «Август»; 
  • 19 августа в 20:00 — «Мех: воображаемый портрет Дианы Арбус»;
  • 26 августа в 20:00 — вечер короткометражных фильмов «У каждого свое кино»;
  • 2 сентября в 20:00 — «Мама» (18+);
  • 9 сентября в 20:00 — «Выживут только любовники»;
  • 16 сентября в 20:00 — вечер короткометражных фильмов «Человеческий голос», «Невероятная»; 
  • 23 сентября в 20:00 — «Воспоминания об убийстве» (18+);
  • 30 сентября в 20:00 — «Фаворитка» (18+).      

Билеты на кинопоказы стоят 500 рублей. Запись по телефону: 8 (900) 260 0826. «Один театр» находится по адресу: улица Коммунаров, 268В.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре покажут и обсудят семейный фильм «Мой дикий друг».

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