Жители Краснодарского края застраховали 52 тысячи объектов недвижимости за полгода — статистика

За первое полугодие 2024 года жители Кубани оформили почти 52 тысяч страховых полисов недвижимости в крупнейшей российской компании

7 августа пресс-служба СберСтрахования поделилась статистикой страхования недвижимости в Краснодарском крае за первые 6 месяцев 2024 года. Регион традиционно вошел в число лидеров по количеству оформленных страховок с результатом в почти 52 тысячи полисов. Основная часть договоров (87%) пришлась на ипотечное страхование, остальные 13% — на программы добровольной защиты недвижимости.

Заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка Лариса Безделева связывает лидирующие позиции региона в страховании недвижимости с быстрым развитием рынка жилья в последние 10 лет, и, как следствие, неоходимостью оформления полиса.

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Чаще других в России жилье в первом полугодии страховали москвичи (9% от всех договоров страхования недвижимости), жители Московской (7%) и Свердловской областей (4%). Больше всего полисов ипотечного страхования оформили также жители Московской (7%) и Свердловской областей (4%), на Краснодарский край пришлось 4%. Добровольное страхование наибольшей популярностью пользуется в Москве (24%), Московской области (7%) и Санкт-Петербурге (4%).