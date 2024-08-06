Анапа стала самым дешевым направлением для отдыха «все включено» в августе 2024 года — туроператоры

Эксперты сравнили цены на туры «все включено» в Турцию, Египет, ОАЭ, а также на курорты Краснодарского края во второй половине августа 2024 года

23 июля пресс–служба АТОР сообщила , что туроператоры сравнили предложения «все включено» в Турции, Египте, ОАЭ, Анапе и Сочи в отелях разного уровня. Специалисты исследовали туры от 15 августа продолжительностью до 10 ночей с двумя взрослыми или семьей из трех человек с одним ребенком. Для расчета поездки в Анапу к стоимости отеля прибавили расходы на дорогу на личном автомобиле из Москвы.

В Турции и Анапе оказались самые доступные предложения в отелях 3* «все включено»

По данным экспертов, Анапа и Анталья стали лидерами по ценовой доступности отелей 3* с системой «все включено». Тур 10 ночей на российском курорте на двоих обойдется в 130-240 тыс. рублей, а на турецком — в 123-160 тыс. рублей. Отдых втроем в Анапе во второй половине августа будет стоить 160-260 тыс. рублей, а в Анталье — 175-195 тыс. рублей.

На турецком направлении туры в «трешки» у россиян не сильно популярны — около 8% продаж. В России их покупает почти половина туристов.



Цены на отдых в «трешках» с «все включено» в Египте (от 216 тыс. рублей на троих) и ОАЭ (от 250 тыс. рублей на троих) в августе проигрывают Турции и Анапе. Отели 3* на этих направлениях почти не покупают — всего 1,5-4% продаж.

Наиболее дорогими оказались пакетные туры в отели 3* с All Inclusive в Сочи — от 210 тыс. рублей на двоих и от 250 тыс. на троих.