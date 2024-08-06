Анапа стала самым дешевым направлением для отдыха «все включено» в августе 2024 года — туроператоры
Эксперты сравнили цены на туры «все включено» в Турцию, Египет, ОАЭ, а также на курорты Краснодарского края во второй половине августа 2024 года
23 июля пресс–служба АТОР сообщила, что туроператоры сравнили предложения «все включено» в Турции, Египте, ОАЭ, Анапе и Сочи в отелях разного уровня. Специалисты исследовали туры от 15 августа продолжительностью до 10 ночей с двумя взрослыми или семьей из трех человек с одним ребенком.
Для расчета поездки в Анапу к стоимости отеля прибавили расходы на дорогу на личном автомобиле из Москвы.
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В Турции и Анапе оказались самые доступные предложения в отелях 3* «все включено»
По данным экспертов, Анапа и Анталья стали лидерами по ценовой доступности отелей 3* с системой «все включено». Тур 10 ночей на российском курорте на двоих обойдется в 130-240 тыс. рублей, а на турецком — в 123-160 тыс. рублей. Отдых втроем в Анапе во второй половине августа будет стоить 160-260 тыс. рублей, а в Анталье — 175-195 тыс. рублей.
На турецком направлении туры в «трешки» у россиян не сильно популярны — около 8% продаж. В России их покупает почти половина туристов.
Цены на отдых в «трешках» с «все включено» в Египте (от 216 тыс. рублей на троих) и ОАЭ (от 250 тыс. рублей на троих) в августе проигрывают Турции и Анапе. Отели 3* на этих направлениях почти не покупают — всего 1,5-4% продаж.
Наиболее дорогими оказались пакетные туры в отели 3* с All Inclusive в Сочи — от 210 тыс. рублей на двоих и от 250 тыс. на троих.
Самые доступные варианты отдыха в отелях 4* с «все включено» в августе
В этом сегменте самые выгодные туры на двоих — в отелях Египта и Анапы (от 160 тыс. рублей). Анталья немного дороже — 170-210 тыс. рублей, а Сочи еще дороже Турции — 170-590 тыс. рублей. В августе самые дорогие туры All Inclusive в отелях 4* на двоих оказались в ОАЭ (200-235 тыс. рублей).
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Более выгодные варианты отдыха на троих можно также найти в Анапе — от 170 тыс. рублей. Турция будет немного дороже — от 190 тыс. рублей.
Туроператоры отметили, что в ОАЭ, Египте, Турции и России отели 4* пользуются наибольшим спросом, чем 3*.
Где дешевле «все включено» в отелях 5* в августе?
Туры на двоих в отели 5* с All Inclusive дешевле всего в Египте и ОАЭ — от 220 тыс. рублей. Цены на семейный отдых (2 взрослых и 1 ребенок) в Турции, Египте и ОАЭ примерно одинаковые — от 280-290 тыс. рублей.
Отели 5* в Анапе с системой «все включено» сравнимы с зарубежными — от 280 тыс. рублей за троих.