В Краснодаре состоится читка пьесы «Исчезнувший велосипедист»
Краснодарцев приглашают 10 августа послушать пьесу «Исчезнувший велосипедист» Константина Костенко (16+)
Краснодарский проект «Аврора читает» анонсировал на 10 августа новое событие. На летней террасе Big Village Brewery & Taproom пройдет читка пьесы «Исчезнувший велосипедист» Константина Костенко.
Моне, Мане, Ренуар:
Произведение победило в конкурсе «Кульминация» 2019 года. Действие пьесы происходит в задачнике по математике. Спикер вместе со слушателями узнает, что за человек этот пешеход, что вышел из пункта А в пункт Б?
Начало в 19:00, вход свободный. Big Village Brewery & Taproom находится по адресу улица Стасова, 182/1.
Как писали Юга.ру, лекция «Разноцветная Япония: символика цвета в японской культуре» пройдет 11 августа в «Музейном дворике» Краснодара. Спикер — кандидат исторических наук Александра Дружинина.