В Краснодаре состоится читка пьесы «Исчезнувший велосипедист»

Произведение победило в конкурсе «Кульминация» 2019 года. Действие пьесы происходит в задачнике по математике. Спикер вместе со слушателями узнает, что за человек этот пешеход, что вышел из пункта А в пункт Б?

Начало в 19:00, вход свободный. Big Village Brewery & Taproom находится по адресу улица Стасова, 182/1.