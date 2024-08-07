В Краснодаре состоится читка пьесы «Исчезнувший велосипедист»

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com

Краснодарцев приглашают 10 августа послушать пьесу «Исчезнувший велосипедист» Константина Костенко (16+)

Краснодарский проект «Аврора читает» анонсировал на 10 августа новое событие. На летней террасе Big Village Brewery & Taproom пройдет читка пьесы «Исчезнувший велосипедист» Константина Костенко.

Моне, Мане, Ренуар:

Произведение победило в конкурсе «Кульминация» 2019 года. Действие пьесы происходит в задачнике по математике. Спикер вместе со слушателями узнает, что за человек этот пешеход, что вышел из пункта А в пункт Б?

Начало в 19:00, вход свободный. Big Village Brewery & Taproom находится по адресу улица Стасова, 182/1.

Как писали Юга.ру, лекция «Разноцветная Япония: символика цвета в японской культуре» пройдет 11 августа в «Музейном дворике» Краснодара. Спикер — кандидат исторических наук Александра Дружинина.

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В Краснодаре состоится читка пьесы «Исчезнувший велосипедист»
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