В Краснодаре пройдет лекция о символике цвета в японской культуре
Лекция «Разноцветная Япония: символика цвета в японской культуре» пройдет в «Музейном дворике» Краснодара. Спикер — кандидат исторических наук Александра Дружинина (12+)
Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 11 августа лекцию о японской культуре.
Символика Японского сада в Краснодаре:
Кандидат исторических наук Александра Дружинина расскажет, как японцы использовали цвета в различных аспектах жизни, от одежды до архитектуры и искусства, для выражения эмоций, настроений и социального статуса. Также участники обсудят связь цвета с религиозными и философскими концепциями.
Лекция начнется в 18:00, вход свободный. «Музейный дворик» находится по адресу улица Красная, 11.
Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара 10 августа научат делать текстильную игрушку и оригами-котика.