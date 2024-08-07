В Краснодаре пройдет лекция о символике цвета в японской культуре

Краснодарский край

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  • © Андрей Малеваный Юга.ру
    © Андрей Малеваный Юга.ру

Лекция «Разноцветная Япония: символика цвета в японской культуре» пройдет в «Музейном дворике» Краснодара. Спикер — кандидат исторических наук Александра Дружинина (12+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 11 августа лекцию о японской культуре.

Символика Японского сада в Краснодаре:

Кандидат исторических наук Александра Дружинина расскажет, как японцы использовали цвета в различных аспектах жизни, от одежды до архитектуры и искусства, для выражения эмоций, настроений и социального статуса. Также участники обсудят связь цвета с религиозными и философскими концепциями.

Лекция начнется в 18:00, вход свободный. «Музейный дворик» находится по адресу улица Красная, 11.

Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара 10 августа научат делать текстильную игрушку и оригами-котика.

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