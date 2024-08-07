В Краснодаре пройдет лекция о символике цвета в японской культуре

Кандидат исторических наук Александра Дружинина расскажет, как японцы использовали цвета в различных аспектах жизни, от одежды до архитектуры и искусства, для выражения эмоций, настроений и социального статуса. Также участники обсудят связь цвета с религиозными и философскими концепциями.

Лекция начнется в 18:00, вход свободный. «Музейный дворик» находится по адресу улица Красная, 11.