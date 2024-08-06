Будущие юристы и дизайнеры. Кто на Кубани и в Крыму берет кредит на образование с господдержкой в 2024 году?

Российский банк рассказал, кто на Кубани и в Крыму чаще всего берет льготные кредиты на образование в 2024 году

6 июня пресс-служба банка РНКБ (входит в группу ВТБ) сообщила, что в июле 2024-го выдачи образовательных кредитов с господдержкой выросли больше чем в два раза год к году. Средний чек такого займа достиг 680 тысяч рублей. Чаще других льготные образовательные кредиты оформляли будущие юристы, экономисты, прокуроры, дизайнеры и менеджеры.

Средний возраст заемщиков — 21 год, самому старшему из них — 42, младшему — 15 лет. Мужчин и женщин примерно поровну — 47% и 53% соответственно.

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В топ-5 образовательных учреждений, на обучение в которых клиенты РНКБ оформляют кредиты, вошли: Севастопольский государственный университет;

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского;

Российский государственный университет правосудия;

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина;

Кубанский государственный университет.

С начала лета примерно четверть всех заявок на образовательные кредиты оформили онлайн.

Что такое льготный кредит на образование?



По условиям госпрограммы образовательного кредитования, студент может взять льготный кредит на оплату обучения в любом российском вузе или колледже с действующей лицензией и аккредитацией РФ. Сумма такого кредита — от 10 тыс. до 5 млн рублей, но не больше стоимости обучения.



Заемщик берет кредит под фиксированные 3% годовых, а остальные проценты субсидирует государство. В течение всего срока обучения и следующие 9 месяцев после него действует льготный период погашения: можно выплачивать только часть процентов по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объеме — с третьего. Основной долг можно закрыть в течение 15 лет после льготного периода или в любой момент досрочно.



Кто может его оформить?



Учащийся платного отделения высшего или среднего учебного заведения в возрасте от 14 лет. Кредитом можно погасить стомость любых периодов учебы (один семестр, год или всё обучение целиком) и формах обучения на очной, заочной, очно-заочной, в том числе дистанционной.