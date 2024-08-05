В Краснодарском крае состоится бардовский фестиваль «Лето — это маленькая жизнь». Хедлайнером станет Олег Митяев

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото pvproductions, Freepik.com
    © Фото pvproductions, Freepik.com

Жителей Краснодарского края приглашают послушать авторские песни под открытым небом (12+)

Организаторы бардовского фестиваля «Лето — это маленькая жизнь» заявили, что очередное событие состоится 24 августа в станице Каладжинской Лабинского района.

Читайте также:

Группы «Ирония судьбы» и «Необарды», Лариса Брохман, Тамара Сидорова, Роман Ланкин, Елена Рыбалкина, Галина Хомчик, Анастасия Иванова, Сергей Шитов, Ирина Сурина будут выступать для зрителей в течение всего дня. Хедлайнером фестиваля станет Олег Митяев.

К услугам посетителей бесплатная парковка, фуд-корт и розыгрыш призов от партнеров. Узнать подробности можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, власти Адыгеи назвали даты проведения фестиваля адыгейского сыра в 2024 году.

Афиша Лабинский район Музыка Фестивали

Новости

В Краснодарском крае состоится бардовский фестиваль «Лето — это маленькая жизнь». Хедлайнером станет Олег Митяев
В Краснодаре пройдет выставка «Крымские каникулы»
Абрау-Дюрсо и Кабардинка стали самыми дорогими российскими курортами в августе 2024 года
В Кисловодске запустили первый зиплайн. На нем можно пролететь над водой
Роскачество рассказало, как экстремальная жара в Краснодарском крае и Дагестане повлияла на урожай винограда
В Сочи 6 августа сильно ухудшится погода

Лента новостей

Реклама на сайте