В Краснодарском крае состоится бардовский фестиваль «Лето — это маленькая жизнь». Хедлайнером станет Олег Митяев
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Организаторы бардовского фестиваля «Лето — это маленькая жизнь» заявили, что очередное событие состоится 24 августа в станице Каладжинской Лабинского района.
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Группы «Ирония судьбы» и «Необарды», Лариса Брохман, Тамара Сидорова, Роман Ланкин, Елена Рыбалкина, Галина Хомчик, Анастасия Иванова, Сергей Шитов, Ирина Сурина будут выступать для зрителей в течение всего дня. Хедлайнером фестиваля станет Олег Митяев.
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Как писали Юга.ру, власти Адыгеи назвали даты проведения фестиваля адыгейского сыра в 2024 году.