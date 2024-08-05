В Краснодарском крае состоится бардовский фестиваль «Лето — это маленькая жизнь». Хедлайнером станет Олег Митяев

Организаторы бардовского фестиваля «Лето — это маленькая жизнь» заявили, что очередное событие состоится 24 августа в станице Каладжинской Лабинского района.

Группы «Ирония судьбы» и «Необарды», Лариса Брохман, Тамара Сидорова, Роман Ланкин, Елена Рыбалкина, Галина Хомчик, Анастасия Иванова, Сергей Шитов, Ирина Сурина будут выступать для зрителей в течение всего дня. Хедлайнером фестиваля станет Олег Митяев.

К услугам посетителей бесплатная парковка, фуд-корт и розыгрыш призов от партнеров. Узнать подробности можно по ссылке.