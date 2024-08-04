В Краснодаре пройдет аниме-фестиваль. Тема — славянский панк

Краснодарский край

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  • © Изображение предоставлено организаторами Anifest
    © Изображение предоставлено организаторами Anifest

10 августа на краснодарской концертной площадке «Порт 219» состоится SlavPunk Anifest (0+)

Организаторы «Анифеста» рассказали Юга.ру, что очередное событие пройдет начнется в субботу, 10 августа, в 12:00.

Название — SlavPunk Anifest — отсылает к группе поджанров научной фантастики (киберпанк, стимпанк, соларпанк и т.д.) и предлагает гостям и участникам пофантазировать на тему славянского панка.

2019:

Заявленная программа:

  • яркие дефиле от талантливых косплееров всего юга,
  • профессиональные жюри с многолетним опытом,
  • большой призовой фонд,
  • большой выбор аниме-товаров от наших спонсоров,
  • гостевое дефиле,
  • настольные игры,
  • ярмарка от авторов — украшения, игрушки, шоперы, одежда, блокноты и наклейки,
  • мастер-классы по росписи футболок, шопперов, по созданию париков и украшений,
  • стрельба из лука и ристалище,
  • тематическая фотозона,
  • выступления k-pop танцоров,
  • азиатские вкусняшки,
  • лотерея и конкурсы на поедание,
  • загс и аквагрим.

Узнать подробности можно здесь.

А ниже можно посмотреть, как выглядел предыдущий «Анифест», который состоялся в том же месте в мае. 

Как сообщали Юга.ру, в 2014 году краснодарский фестиваль аниме попал в «Книгу рекордов России» по количеству участников в костюмах персонажей мультфильмов.

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