В Краснодаре пройдет аниме-фестиваль. Тема — славянский панк
10 августа на краснодарской концертной площадке «Порт 219» состоится SlavPunk Anifest (0+)
Организаторы «Анифеста» рассказали Юга.ру, что очередное событие пройдет начнется в субботу, 10 августа, в 12:00.
Название — SlavPunk Anifest — отсылает к группе поджанров научной фантастики (киберпанк, стимпанк, соларпанк и т.д.) и предлагает гостям и участникам пофантазировать на тему славянского панка.
2019:
Заявленная программа:
- яркие дефиле от талантливых косплееров всего юга,
- профессиональные жюри с многолетним опытом,
- большой призовой фонд,
- большой выбор аниме-товаров от наших спонсоров,
- гостевое дефиле,
- настольные игры,
- ярмарка от авторов — украшения, игрушки, шоперы, одежда, блокноты и наклейки,
- мастер-классы по росписи футболок, шопперов, по созданию париков и украшений,
- стрельба из лука и ристалище,
- тематическая фотозона,
- выступления k-pop танцоров,
- азиатские вкусняшки,
- лотерея и конкурсы на поедание,
- загс и аквагрим.
Узнать подробности можно здесь.
А ниже можно посмотреть, как выглядел предыдущий «Анифест», который состоялся в том же месте в мае.
Как сообщали Юга.ру, в 2014 году краснодарский фестиваль аниме попал в «Книгу рекордов России» по количеству участников в костюмах персонажей мультфильмов.
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