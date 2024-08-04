В Краснодаре пройдет аниме-фестиваль. Тема — славянский панк

10 августа на краснодарской концертной площадке «Порт 219» состоится SlavPunk Anifest (0+)

Организаторы «Анифеста» рассказали Юга.ру, что очередное событие пройдет начнется в субботу, 10 августа, в 12:00. Название — SlavPunk Anifest — отсылает к группе поджанров научной фантастики (киберпанк, стимпанк, соларпанк и т.д.) и предлагает гостям и участникам пофантазировать на тему славянского панка.

Заявленная программа: яркие дефиле от талантливых косплееров всего юга,

профессиональные жюри с многолетним опытом,

большой призовой фонд,

большой выбор аниме-товаров от наших спонсоров,

гостевое дефиле,

настольные игры,

ярмарка от авторов — украшения, игрушки, шоперы, одежда, блокноты и наклейки,

мастер-классы по росписи футболок, шопперов, по созданию париков и украшений,

стрельба из лука и ристалище,

тематическая фотозона,

выступления k-pop танцоров,

азиатские вкусняшки,

лотерея и конкурсы на поедание,

загс и аквагрим. Узнать подробности можно здесь. А ниже можно посмотреть, как выглядел предыдущий «Анифест», который состоялся в том же месте в мае.