Власти Адыгеи назвали даты проведения фестиваля адыгейского сыра в 2024 году
Власти Адыгеи рассказали, где и когда пройдет фестиваль адыгейского сыра в 2024 году (0+)
29 июля пресс-служба главы республики сообщила, что XIII фестиваль адыгейского сыра пройдет 7 и 8 сентября на Даховской поляне (у хребта Уна-Коз, в 45 км южнее Майкопа). При этом создание новой, более вместительной фестивальной площадки на Дегуакской поляне продолжается.
В 2023-м фестиваль адыгейского сыра посетили 36 тысяч человек:
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что одним из тематических акцентов фестиваля станет чествование семейных династий сыроваров и другие мероприятия в рамках Года семьи.
Традиционно на фестивале откроют подворья всех муниципальных образований республики, а на площадках производителей брендового продукта будут готовить адыгейский сыр и блюда на его основе, проводить дегустации. В планах также зоны активности для детей, мастер-классы по народным промыслам и творчеству, выступления ведущих вокальных и танцевальных коллективов региона.
За фестивалем можно будет наблюдать онлайн на различных интернет-площадках.
Сыр преткновения:
«Фестиваль адыгейского сыра имеет многоплановое значение. Это и презентация туристического потенциала региона, и знакомство гостей с адыгской культурой, и популяризация нашего брендового продукта. Востребованность адыгейского сыра у жителей нашей страны постоянно растет, мы ежегодно наращиваем объемы производства. И нам есть куда двигаться — и чтобы сделать фестиваль ещё более масштабным, и чтобы удовлетворить спрос потребителей на качественный экологически чистый продукт», — отметил Мурат Кумпилов.