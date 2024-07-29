Власти Адыгеи назвали даты проведения фестиваля адыгейского сыра в 2024 году

Адыгея

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  • Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Власти Адыгеи рассказали, где и когда пройдет фестиваль адыгейского сыра в 2024 году (0+)

29 июля пресс-служба главы республики сообщила, что XIII фестиваль адыгейского сыра пройдет 7 и 8 сентября на Даховской поляне (у хребта Уна-Коз, в 45 км южнее Майкопа). При этом создание новой, более вместительной фестивальной площадки на Дегуакской поляне продолжается.

В 2023-м фестиваль адыгейского сыра посетили 36 тысяч человек:

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что одним из тематических акцентов фестиваля станет чествование семейных династий сыроваров и другие мероприятия в рамках Года семьи.

Традиционно на фестивале откроют подворья всех муниципальных образований республики, а на площадках производителей брендового продукта будут готовить адыгейский сыр и блюда на его основе, проводить дегустации. В планах также зоны активности для детей, мастер-классы по народным промыслам и творчеству, выступления ведущих вокальных и танцевальных коллективов региона. 

За фестивалем можно будет наблюдать онлайн на различных интернет-площадках.

Сыр преткновения:

«Фестиваль адыгейского сыра имеет многоплановое значение. Это и презентация туристического потенциала региона, и знакомство гостей с адыгской культурой, и популяризация нашего брендового продукта. Востребованность адыгейского сыра у жителей нашей страны постоянно растет, мы ежегодно наращиваем объемы производства. И нам есть куда двигаться — и чтобы сделать фестиваль ещё более масштабным, и чтобы удовлетворить спрос потребителей на качественный экологически чистый продукт», — отметил Мурат Кумпилов.

Как писали Юга.ру, в 2020 году сыроделы республики добились запрета на использование бренда «Адыгейский сыр» компаниями из других регионов. Тогда же адыгейский сыр признали одним из лучших продуктов в России.

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