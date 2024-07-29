Власти Адыгеи назвали даты проведения фестиваля адыгейского сыра в 2024 году

Власти Адыгеи рассказали, где и когда пройдет фестиваль адыгейского сыра в 2024 году (0+)

29 июля пресс-служба главы республики сообщила , что XIII фестиваль адыгейского сыра пройдет 7 и 8 сентября на Даховской поляне (у хребта Уна-Коз, в 45 км южнее Майкопа). При этом создание новой, более вместительной фестивальной площадки на Дегуакской поляне продолжается.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что одним из тематических акцентов фестиваля станет чествование семейных династий сыроваров и другие мероприятия в рамках Года семьи.

Традиционно на фестивале откроют подворья всех муниципальных образований республики, а на площадках производителей брендового продукта будут готовить адыгейский сыр и блюда на его основе, проводить дегустации. В планах также зоны активности для детей, мастер-классы по народным промыслам и творчеству, выступления ведущих вокальных и танцевальных коллективов региона.