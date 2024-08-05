Перед Крымским мостом 5 августа образовалась длинная пробка, в ней стоят до четырех часов

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Николая Ильина, Юга.ру
    © Фото Николая Ильина, Юга.ру

На Крымском мосту образовался многокилометровый затор

«Оперативный канал инфоцентра по дорогам» сообщил, что 5 августа по состоянию на 11:00 в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находились 1382 машины. Время ожидания составляет около четырех часов.

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Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», пробка на трассе составляет больше 13 км. 

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра ждут 120 автомобилей. 

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Как писали Юга.ру, 2 августа на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани возникла пробка на 1330 машин. 

Крым Крымский мост Тамань

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Перед Крымским мостом 5 августа образовалась длинная пробка, в ней стоят до четырех часов
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