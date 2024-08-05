Перед Крымским мостом 5 августа образовалась длинная пробка, в ней стоят до четырех часов
На Крымском мосту образовался многокилометровый затор
«Оперативный канал инфоцентра по дорогам» сообщил, что 5 августа по состоянию на 11:00 в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находились 1382 машины. Время ожидания составляет около четырех часов.
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Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», пробка на трассе составляет больше 13 км.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра ждут 120 автомобилей.
Как писали Юга.ру, 2 августа на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани возникла пробка на 1330 машин.