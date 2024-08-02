У Крымского моста в Краснодарском крае образовалась трехчасовая пробка: в очереди более 1300 машин
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани возник многокилометровый затор. Автомобилисты стоят в пробке около трех часов
Оперативный штаб Крыма сообщил, что 2 августа по состоянию на 13:00 в очереди к мосту со стороны Тамани находились 1330 машин. Время ожидания составляет более трех часов.
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Отмечается, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», пробка на трассе Новороссийск — Керчь со стороны Тамани растянулась на 11 километров — от 130 до 141 километра трассы А-290.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае и Адыгее начали строить надземные переходы на трассе М-4 «Дон».
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