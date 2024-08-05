Где в Краснодаре отключат горячую воду: даты и адреса

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

В Краснодаре на самой большой котельной РОК-1 будут в течение августа отключать горячую воду

Администрация Краснодара сообщила, что в августе на самой большой котельной города для профилактики будут отключать горячую воду. РОК-1 снабжает теплоресурсом несколько крупных районов города.

График плановых отключений горячей воды в августе:
  • ул. Айвазовского, 75, 77;
  • 1-й пр. Артельный, 19, 20, 20а, 21, 23, 24, 26, 28, 30;
  • 5-й пр. Артельный, 18, 21, 22, 24, 25, 25/2, 27, 29;
  • пр. Аэропортовский,1/4, 7;
  • ул. Бургасская, 2, 4, 6;
  • 1-й пр. Вишнёвый, 11, 3, 3/1, 5, 7;
  • ул. им. Димитрова, 116, 118, 120, 122, 120 (корп. А);
  • пос. Знаменский, ул. Виноградная, 1, 2, 22;
  • пос. Знаменский, ул. Гагарина, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 33;
  • пос. Знаменский, ул. Первомайская, 1, 4, 6, 7, 8;
  • пос. Знаменский, ул. Светлая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
  • ул. Ипподромная, 10/1;
  • ул. Коммунаров, 266, литеры А, Б, Е, Ж, Ш;
  • ул. Одесская, 48/3, корп. Ф;
  • ул. Передовая, 56, 58, 58/1, 60, 62, 64, 64а, 66/1 (корпусы А, Б), 68, 70, 72, 74, 78а, 78б, 78в, 78г, 80, 82;
  • ул. им. Пустовойта, 4, корп.1, 6, 8, 10, 12, 16, 16/1 (корп. А), 18;
  • ул. Путевая, 5;
  • ул. Табачная, 1/1(корпусы 1, 2);
  • ул. Филатова, 17;
  • ул. Черниговская, 10, 12, 14, 18, 20;
  • ул. Школьная, 5, 11, 11/1, 13, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 17, 19/1, 13/2, 13/9, 15/6, 17, 19, 19/1.

С 12 августа:

  • ул. Калинина, 13 (корп. 58);
  • 1-е отделение учхоза «Кубань», ул. Советская, 1;
  • ул. 70-летия Октября, 1/1, 1/2, 1/5 (корпус 5), 1/3 (корпус 1, литер 1), 1/4, 1/6, 1/7, 2, 3, 4, 6, 8, 8/1, 10, 10/1, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 15, 16, 16/1, 16/218, 17, 18/1, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 22/1, 24, 26, 26/1, 26/1 (корпус В), 28, 30, 32, 34;
  • ул. Азовская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 20;
  • ул. Алма-Атинская, 2, 2/3, 2/4, 2/5, 2 (корпусы Б, Г), 2/16;
  • ул. Анапская, 22, 24, 26;
  • ул. Базовская, 156;
  • ул. Бершанской, 149, 220;
  • ул. Бойлерная, 1, 2, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 7а, 8а, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/2, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 52, 52/1, 52/2, 52/3, 52а, 53а, 60, 62;
  • ул. Бородинская, 115;
  • ул. Будённого, 213;
  • ул. Лучко, 10;
  • ул. Бульварное Кольцо, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12/17, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
  • ул. Вавилова, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 12, 14, 17, 18, 18/1, 18/2, 19, 19а, 20, 21;
  • ул. Виноградная, 62, 64;
  • ул. Гоголя, 17, 30, 60/2, 60/3, 67/1, 7 (корпусы А, Б, Г);
  • ул. Доватора, 69, 71, 73, 80, 71;
  • ул. Думенко, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 21, 21/1, 27, 31, 33;
  • ул. Заполярная, 139;
  • ул. Калинина, 1 (корпус 1), кафе «Тихий берег», 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1/16;
  • ул. Калинина, 13 (корпус 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64);
  • ул. Калинина, 68, 70, 72, 74, 74а, 76, 76/1, 76/2, 78/1, 78/2;
  • ул. Калинина, 100/3, 100/7, 100/9, 104;
  • ул. Киевская, 1, 3;
  • ул. Кирова 183/2, 206, 214;
  • ул. Красная (Прикубубанский округ), 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;
  • ул. Краснознамённая, 1/2;
  • ул. Красных Партизан, 4/1, 4/3, 4/4, 6, 67/1, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 111/1, 135, 155, 157, 159, 159/1, 161/1, 161/2, 161/3;
  • ул. Красных Партизан, 81;
  • ул. Крымская, 63, 65, 69, 59, 61, 67;
  • ул. Кузнечная, 98;
  • ул. Лукьяненко, 8 (корпус 1), 10, 12 (корпус 3), 12/1 (корпус 4), 14, 16, 18 (корпус 2), 24 (корпус 7), 95 7, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/6, 95/7, 95/9, 97, 101, 103, 105, 109, 111, 119 литер А;
  • б-р Клары Лучко, 1, 4, 6 (корпус 3), 8 (корпус 5), 10, 12 (корпус 10), 14 (корпус 9а), 16 (корпус 4);
  • пр-д Майский, 5, 7;
  • ул. Минская, 59;
  • пр-д Мирный, 4/1, 6, 10, 12/1, 14;
  • пр-д Мирный, 6 (РОК-1);
  • ул. Красная, 1;
  • пер. Новый, 8;
  • б-р Платановый, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17/1, 19/1, 19/2;
  • ул. Прикубанская, 2, 3, 3а, 4/1, 5, 5а, 6/1, 6/2, 7, 9, 9а;
  • ул. Рождественская Набережная, 1, 1 (корпус 6), 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19/1, 21, 23, 25, 27, 31, 31/2, 29, 33, 35, 35 (корпус 1), 37, 39, 41, 43, 45 (корпус 1), 51;
  • СНТ «Первенец Кубани», ул. Северная, 699, 703, 702 (строение 2), 704;
  • СНТ «Северное», 698;
  • ул. Славянская, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79а, 81, 83, 85, 89;
  • ул. Сливовая, 178;
  • ул. Советская, 2, 7, 11, 15;
  • ул. Сочинская, 23, 25;
  • ул. Славянский, 10;
  • ул. Темрюкская, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 68/1, 69, 70, 71, 72, 73, 74;
  • ул. Толбухина, 81, 85, 85/1, 87, 89, 91, 122;
  • учхоз «Кубань», ул. Красная, 12;
  • ул. Фадеева, 150, 158;
  • ул. Харьковская, 77/1, 81/1, 83/4, 83/6, 127;
  • пр-т Чекистов, 1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/4, 8, 8к1, 8/3, 8/4, 9, 9/1, 9/1 (корп. 21Б), 10, 11, 12, 13, 15, 15/1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 25, 26/3, 26/3, 26/4, 26/5, 27, 28, 29, 31, 31/2, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 34, 34/1, 35, 36/1, 38, 42;
  • ул. Шифрина, 1 (корпус 1), 14, 14 Б, 5, 7 (корпус 8);
  • ул. Яблоневая, 12, 38, 39.

С 15 августа:

  • ул. Гастелло, 54, 54/1, 56, 63, 65, 65/1, 67, 69, 73, 73а;
  • 2-й пр-д Димитрова, 27, 29;
  • ул. Лазурная, 66, 68;
  • ул. Циолковского, 18, 20, 26.

С 19 августа:

  • ул. Базовская, 32, 34;
  • отделение № 2 совхоза «Солнечный», 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15;
  • ул. Совхозная, 5.

С 20 августа:

  • ул. Селезнёва, 2/3, 4/14, 4/5, 4/7, 4/9, 4б, 4 (корпус 6), 4/10, 4/13 (корпус 1), 4/13 (корпус 2), 4/15 (корпус 1), 4/15 (корпус 2), 4/15 (корпус 3), 4/4, 4А;
  • ул. Ставропольская, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 107/1, 107/10, 107/11, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 107/8, 107/9, 109, 111, 113, 115, 117, 123/1, 123/2;
  • ул. Таманская, 131, 151, 152, 152/1, 152а, 153 (корпус 1), 2, 3, 6, 154, 156, 156/1, 157, 158, 159/2, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 180.

Ранее в разных районах Краснодара регулярно отключали электричество и воду — как планово, так и из-за аварий.

Так, 16 июля на Ростовской АЭС из-за ложного срабатывания защиты отключился блок №1. Из-за сбоя в южных регионах России вводили временные ограничения электроснабжения.

Как писали Юга.ру, авария на водопроводе возле одного из многоквартирных домов Новороссийска оставила более 2,5 тыс. жителей без воды.

Водоснабжение ЖКХ Краснодар

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