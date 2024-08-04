2,5 тыс. жителей Новороссийска вторые сутки остаются без воды из-за аварии

Авария на водопроводе возле одного из многоквартирных домов Новороссийска оставила более 2,5 тыс. жителей без воды

3 августа Водоканал Новороссийска сообщил, что возле дома по адресу улица Видова, 116 произошла утечка на трубопроводе. Из-за этого без воды остались 2,5 тыс. жителей.

На время восстановительных работ организован подвоз воды автоцистернами по заявкам населения. Чрезвычайную ситуацию не прогнозируют. В этот же день вечером появилась информация, что в связи со сложностью проводимых работ время их выполнения увеличивается.