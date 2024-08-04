2,5 тыс. жителей Новороссийска вторые сутки остаются без воды из-за аварии
Авария на водопроводе возле одного из многоквартирных домов Новороссийска оставила более 2,5 тыс. жителей без воды
3 августа Водоканал Новороссийска сообщил, что возле дома по адресу улица Видова, 116 произошла утечка на трубопроводе. Из-за этого без воды остались 2,5 тыс. жителей.
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