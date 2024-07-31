Большая часть Абхазии осталась без света из-за удара молнии. Задерживаются два туристических поезда из Сочи и Туапсе

Без света остались жители запада Абхазии и части города Сухум. В ЛЭП ударила молния

31 июля телеграм-канал «Черноморэнерго» сообщил, что часть Сухума и западная часть Абхазии остались без электроэнергии. Света нет в районах от российской границы до Нового Афона.

Во время грозы молния повредила высоковольтную линию «Очамчыра — 220». Специалисты уже работают на месте происшествия.