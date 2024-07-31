Большая часть Абхазии осталась без света из-за удара молнии. Задерживаются два туристических поезда из Сочи и Туапсе

Абхазия, Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Без света остались жители запада Абхазии и части города Сухум. В ЛЭП ударила молния

31 июля телеграм-канал «Черноморэнерго» сообщил, что часть Сухума и западная часть Абхазии остались без электроэнергии. Света нет в районах от российской границы до Нового Афона. 

Во время грозы молния повредила высоковольтную линию «Очамчыра — 220». Специалисты уже работают на месте происшествия.

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Сегодня же гендиректор АЖД Арсоу Читанава сообщил изданию «Спутник Абхазия», что отключения электричества повлияли на работу железной дороги. На два часа задерживаются туристический ретро-поезд «Туапсе-Гагра» и «Ласточка», следующая по маршруту Сочи — Гагра. Также опаздывают грузовые поезда.

«Псоу — Сухум» — электрифицированный участок. Мы планировали начать перевозку грузов с 05:00, но из-за отключения света пришлось ее отложить и перестроиться до перехода на теплотягу. Что касается пассажирских поездов, они работают на тепловой тяге и проблем с этим нет», — рассказал Читанава.

Как писали Юга.ру, 31 июля в Краснодаре продолжатся отключения электричества и воды, необходимые для плановых ремонтных работ.

Железная дорога Поезда Происшествия Энергетика

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Большая часть Абхазии осталась без света из-за удара молнии. Задерживаются два туристических поезда из Сочи и Туапсе
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